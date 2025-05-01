В Тюмени резко подскочили цены на аренду комнат

Средняя цена за съем составляет 12 тысяч рублей
В Тюмени аренда комнат подорожала за год на 14%. Средняя цена за съем составляет 12 тысяч рублей. Такая информация указана на сайте журнала «Мир квартир».
«Ставки аренды на комнаты по городам РФ. Тюмень, средняя цена аренды — 12 093 рублей в месяц. Прирост за год — 14%», — указан в журнале.
Ранее URA.RU писало, что посуточная аренда квартир в Тюмени к лету подорожает на 15-20%. Цены вырастут из-за потока туристов.
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