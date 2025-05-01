01 мая 2025

В Тюмени резко подскочили цены на аренду комнат

В Тюмени стоимость аренды комнат выросла на 14%
© Служба новостей «URA.RU»
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Средняя цена за съем составляет 12 тысяч рублей
Средняя цена за съем составляет 12 тысяч рублей Фото:

В Тюмени аренда комнат подорожала за год на 14%. Средняя цена за съем составляет 12 тысяч рублей. Такая информация указана на сайте журнала «Мир квартир».

«Ставки аренды на комнаты по городам РФ. Тюмень, средняя цена аренды — 12 093 рублей в месяц. Прирост за год — 14%», — указан в журнале.

Ранее URA.RU писало, что посуточная аренда квартир в Тюмени к лету подорожает на 15-20%. Цены вырастут из-за потока туристов.

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В Тюмени аренда комнат подорожала за год на 14%. Средняя цена за съем составляет 12 тысяч рублей. Такая информация указана на сайте журнала «Мир квартир». «Ставки аренды на комнаты по городам РФ. Тюмень, средняя цена аренды — 12 093 рублей в месяц. Прирост за год — 14%», — указан в журнале. Ранее URA.RU писало, что посуточная аренда квартир в Тюмени к лету подорожает на 15-20%. Цены вырастут из-за потока туристов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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