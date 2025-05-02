Российские войска освободили четыре населенных пункта

Российская армия
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВС РФ освободили четыре населенных пункта в ДНР, Харьковской и Курской областях за прошедшую неделю. Об это сообщили в Минобороны России.
«За неделю ВС РФ освободили четыре населенных пункта», — заявили в Минобороны. В частности, на прошедшей неделе сообщалось об освобождении Горналя — последнего захваченного ВСУ населенного пункта в Курской области. Также отмечалось освобождение Нового в ДНР. Об этом писали в MK.RU.
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