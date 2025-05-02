Российские войска освободили четыре населенных пункта

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Российская армия
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новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ освободили четыре населенных пункта в ДНР, Харьковской и Курской областях за прошедшую неделю. Об это сообщили в Минобороны России.

«За неделю ВС РФ освободили четыре населенных пункта», — заявили в Минобороны. В частности, на прошедшей неделе сообщалось об освобождении Горналя — последнего захваченного ВСУ населенного пункта в Курской области. Также отмечалось освобождение Нового в ДНР. Об этом писали в MK.RU.

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ВС РФ освободили четыре населенных пункта в ДНР, Харьковской и Курской областях за прошедшую неделю. Об это сообщили в Минобороны России. «За неделю ВС РФ освободили четыре населенных пункта», — заявили в Минобороны. В частности, на прошедшей неделе сообщалось об освобождении Горналя — последнего захваченного ВСУ населенного пункта в Курской области. Также отмечалось освобождение Нового в ДНР. Об этом писали в MK.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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