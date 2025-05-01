Курган опередил столицу по темпу роста цен на аренду комнат

В Кургане стоимость аренды комнат за год выросла на 42,8%. Средняя ставка аренды по городу составляет 10 550 рублей в месяц. Данные приводит аналитический портал «Мир квартир».
«Курган оказался в числе лидеров по росту цен — +42,8% за год. Средняя цена аренды комнаты достигла 10 550 рублей в месяц», — указано в исследовании аналитиков.
Рост цен на аренду в Кургане оказался значительно выше среднероссийского показателя, который составил 21,9%. По динамике подорожания город делит восьмую строчку с Саранском. Для сравнения: в Москве аренда комнат подорожала лишь на +36,5%, до 24 351 рублей в месяц, а в соседней Тюмени на 14%.
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