01 мая 2025

Курган опередил столицу по темпу роста цен на аренду комнат

Цены на комнаты в Кургане взлетели почти на 43%
© Служба новостей «URA.RU»
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Цены на комнаты в Кургане взлетели почти на 43%
Цены на комнаты в Кургане взлетели почти на 43% Фото:

В Кургане стоимость аренды комнат за год выросла на 42,8%. Средняя ставка аренды по городу составляет 10 550 рублей в месяц. Данные приводит аналитический портал «Мир квартир».

«Курган оказался в числе лидеров по росту цен — +42,8% за год. Средняя цена аренды комнаты достигла 10 550 рублей в месяц», — указано в исследовании аналитиков.

Рост цен на аренду в Кургане оказался значительно выше среднероссийского показателя, который составил 21,9%. По динамике подорожания город делит восьмую строчку с Саранском. Для сравнения: в Москве аренда комнат подорожала лишь на +36,5%, до 24 351 рублей в месяц, а в соседней Тюмени на 14%.

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В Кургане стоимость аренды комнат за год выросла на 42,8%. Средняя ставка аренды по городу составляет 10 550 рублей в месяц. Данные приводит аналитический портал «Мир квартир». «Курган оказался в числе лидеров по росту цен — +42,8% за год. Средняя цена аренды комнаты достигла 10 550 рублей в месяц», — указано в исследовании аналитиков. Рост цен на аренду в Кургане оказался значительно выше среднероссийского показателя, который составил 21,9%. По динамике подорожания город делит восьмую строчку с Саранском. Для сравнения: в Москве аренда комнат подорожала лишь на +36,5%, до 24 351 рублей в месяц, а в соседней Тюмени на 14%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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