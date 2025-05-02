Зарубин показал, как выглядит кухня Путина. Видео

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Путин провел журналистов на свою кухню
Путин провел журналистов на свою кухню Фото:

Журналист Павел Зарубин побывал в кремлевской квартире президента РФ Владимира Путина. Глава государства пригласил журналиста на кухню, выполненную в сдержанном стиле в белых тонах и угостил его молоком.

«Чем вас порадовать?» — сказал Владимир Путин, доставая из холодильника еду. На заднем плане видно черно-белую плитку на полу, на дверцах навесных шкафчиков видны зеркала, на столах видна кухонная утварь. Глава государства пообедал вместе с журналистом в кремлевской зале, на фоне стояла икона Иисуса Христа, напоминающая Спаса Нерукотворного. На столе стояли соусы, бананы, молочная продукция и другая еда. Видео опубликовано в telegram-канале Павла Зарубина.

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Журналист Павел Зарубин побывал в кремлевской квартире президента РФ Владимира Путина. Глава государства пригласил журналиста на кухню, выполненную в сдержанном стиле в белых тонах и угостил его молоком. «Чем вас порадовать?» — сказал Владимир Путин, доставая из холодильника еду. На заднем плане видно черно-белую плитку на полу, на дверцах навесных шкафчиков видны зеркала, на столах видна кухонная утварь. Глава государства пообедал вместе с журналистом в кремлевской зале, на фоне стояла икона Иисуса Христа, напоминающая Спаса Нерукотворного. На столе стояли соусы, бананы, молочная продукция и другая еда. Видео опубликовано в telegram-канале Павла Зарубина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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