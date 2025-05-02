Журналист Павел Зарубин побывал в кремлевской квартире президента РФ Владимира Путина. Глава государства пригласил журналиста на кухню, выполненную в сдержанном стиле в белых тонах и угостил его молоком.
«Чем вас порадовать?» — сказал Владимир Путин, доставая из холодильника еду. На заднем плане видно черно-белую плитку на полу, на дверцах навесных шкафчиков видны зеркала, на столах видна кухонная утварь. Глава государства пообедал вместе с журналистом в кремлевской зале, на фоне стояла икона Иисуса Христа, напоминающая Спаса Нерукотворного. На столе стояли соусы, бананы, молочная продукция и другая еда. Видео опубликовано в telegram-канале Павла Зарубина.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.