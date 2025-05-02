Тысячи военных США готовятся к параду в честь дня рождения Трампа

Более 6600 американских военных, а также сотни единиц техники и авиации могут быть задействованы в масштабном параде в честь дня рождения президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает американские СМИ со ссылкой на подробные планы армии США по организации мероприятия.
«В подробных планах армии по проведению потенциального военного парада в честь дня рождения президента Дональда Трампа в июне задействовано более 6600 солдат», — отмечает агентство Associated Press. По их данным, в подготовке парада, приуроченного к 250-летию США и совпадающего с 79-летием Трампа, предполагается участие не менее 150 транспортных средств, 50 вертолетов, семи военных оркестров и, возможно, нескольких тысяч гражданских лиц.
Планируемое мероприятие должно пройти на Национальной аллее в Вашингтоне и стать частью общенационального фестиваля. Однако добавление военного парада остается предметом обсуждения. Источники агентства уточняют, что проведение шоу подобного масштаба обойдется бюджету США в десятки миллионов долларов: расходы включают транспортировку военной техники и войск со всей страны, а также обеспечение размещения и питания тысяч военнослужащих.
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