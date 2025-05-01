01 мая 2025

В Кургане восстановят арт-объект с планетами и будут искать виновных

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция Кургана будет искать тех, кто сломал арт-объект в Заозерном
Полиция Кургана будет искать тех, кто сломал арт-объект в Заозерном Фото:

Администрация Кургана попросила подрядчика восстановить разрушенный вандалами арт-объект с планетами в Заозерном микрорайоне. Также подано заявление в полицию. Об этом URA.RU сообщили представители администрации. 

В парке 4-го микрорайона Заозерного в Кургане была повреждена часть арт-объекта «Астрономия». «По факту повреждения планеты „Сатурн“ в отдел полиции № 4 направлено заявление о выявлении виновных в совершении акта вандализма и повреждении муниципальной собственности», — говорится в сообщении, поступившем в редакцию в ответ на запрос. Помимо этого, подрядная организация восстановит покрытие планеты «Юпитер» и подсветку планеты «Венера» в рамках исполнения гарантийных обязательств. Восстановительные работы планируется завершить в мае 2025 года.

В администрации отметили, что на территории парка уже установлены камеры видеонаблюдения, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем. Также рассматривается возможность размещения дополнительного информационного щита с правилами эксплуатации арт-объекта и предупреждением об ответственности за правонарушения.

Ранее жители Заозерного сообщали в соцсетях о пропаже планет «Сатурн» и «Юпитер» с детской площадки парка, предположительно из-за вандализма. Также сообщилось о поломке подсветки у объекта «Венеры».

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Администрация Кургана попросила подрядчика восстановить разрушенный вандалами арт-объект с планетами в Заозерном микрорайоне. Также подано заявление в полицию. Об этом URA.RU сообщили представители администрации.  В парке 4-го микрорайона Заозерного в Кургане была повреждена часть арт-объекта «Астрономия». «По факту повреждения планеты „Сатурн“ в отдел полиции № 4 направлено заявление о выявлении виновных в совершении акта вандализма и повреждении муниципальной собственности», — говорится в сообщении, поступившем в редакцию в ответ на запрос. Помимо этого, подрядная организация восстановит покрытие планеты «Юпитер» и подсветку планеты «Венера» в рамках исполнения гарантийных обязательств. Восстановительные работы планируется завершить в мае 2025 года. В администрации отметили, что на территории парка уже установлены камеры видеонаблюдения, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем. Также рассматривается возможность размещения дополнительного информационного щита с правилами эксплуатации арт-объекта и предупреждением об ответственности за правонарушения. Ранее жители Заозерного сообщали в соцсетях о пропаже планет «Сатурн» и «Юпитер» с детской площадки парка, предположительно из-за вандализма. Также сообщилось о поломке подсветки у объекта «Венеры».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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