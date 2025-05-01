01 мая 2025

Губернатор Моор раскрыл, сколько поселений в Ишимском районе может затопить из-за паводка

Губернатор Моор: в Ишимском районе под угрозой затопления находятся 19 поселений
© Служба новостей «URA.RU»
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Прогнозируется, что вода будет прибывать еще несколько дней
Прогнозируется, что вода будет прибывать еще несколько дней Фото:
новость из сюжета
Паводок в Тюменской области-2025

В Ишимском районе Тюменской области в зоне возможного затопления оказались 19 поселений. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор. По его словам, в течение весны в районе были дополнительно построены девять километров защитных валов и насыпей.

«В Ишимском районе в зоне возможного подтопления находится 19 населенных пунктов. Основываясь на прошлогоднем опыте борьбы с рекордным наводнением, мы приняли все превентивные меры для их защиты», — отметил Александр Моор.

Он подчеркнул, что уже существующие дамбы и насыпи находятся под круглосуточным контролем. Прогнозируется, что вода будет прибывать еще несколько дней.

Ранее URA.RU писало, что в Казанском районе прошел пик паводка. В районе гидропоста у села Ильинка впервые зафиксирован спад воды.

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В Ишимском районе Тюменской области в зоне возможного затопления оказались 19 поселений. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор. По его словам, в течение весны в районе были дополнительно построены девять километров защитных валов и насыпей. «В Ишимском районе в зоне возможного подтопления находится 19 населенных пунктов. Основываясь на прошлогоднем опыте борьбы с рекордным наводнением, мы приняли все превентивные меры для их защиты», — отметил Александр Моор. Он подчеркнул, что уже существующие дамбы и насыпи находятся под круглосуточным контролем. Прогнозируется, что вода будет прибывать еще несколько дней. Ранее URA.RU писало, что в Казанском районе прошел пик паводка. В районе гидропоста у села Ильинка впервые зафиксирован спад воды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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