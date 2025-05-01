Губернатор Моор раскрыл, сколько поселений в Ишимском районе может затопить из-за паводка

В Ишимском районе Тюменской области в зоне возможного затопления оказались 19 поселений. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор. По его словам, в течение весны в районе были дополнительно построены девять километров защитных валов и насыпей.
«В Ишимском районе в зоне возможного подтопления находится 19 населенных пунктов. Основываясь на прошлогоднем опыте борьбы с рекордным наводнением, мы приняли все превентивные меры для их защиты», — отметил Александр Моор.
Он подчеркнул, что уже существующие дамбы и насыпи находятся под круглосуточным контролем. Прогнозируется, что вода будет прибывать еще несколько дней.
Ранее URA.RU писало, что в Казанском районе прошел пик паводка. В районе гидропоста у села Ильинка впервые зафиксирован спад воды.
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