01 мая 2025

В Тюменской области прошел пик паводка

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Пик паводка пройдет на реке Ишим в районе села Ильинка
Пик паводка пройдет на реке Ишим в районе села Ильинка Фото:
новость из сюжета
Паводок в Тюменской области-2025

В Казанском районе (Тюменская область) прошел пик паводка. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава региона Александр Моор.

«В Казанском районе, по всей видимости, пик пройден. В районе гидропоста у села Ильинка впервые зафиксирован спад воды — минус два сантиметра. Рекорд 2017 года не достигнут», — рассказал губернатор.

Александр Моор за время своей поездки по территориям, находящимся в зоне паводка, осмотрел и мост, который соединяет села Ильинка и Афонькино. Рядом с ним размыло часть дороги. В настоящий момент на месте разлома ведутся восстановительные работы, но из-за большого потока воды потребуется время для их завершения. «Из-за этой ситуации с завтрашнего дня включаем в режим регионального ЧС четыре населенных пункта, которые находятся за мостом»,— добавил губернатор. 

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В Казанском районе (Тюменская область) прошел пик паводка. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава региона Александр Моор. «В Казанском районе, по всей видимости, пик пройден. В районе гидропоста у села Ильинка впервые зафиксирован спад воды — минус два сантиметра. Рекорд 2017 года не достигнут», — рассказал губернатор. Александр Моор за время своей поездки по территориям, находящимся в зоне паводка, осмотрел и мост, который соединяет села Ильинка и Афонькино. Рядом с ним размыло часть дороги. В настоящий момент на месте разлома ведутся восстановительные работы, но из-за большого потока воды потребуется время для их завершения. «Из-за этой ситуации с завтрашнего дня включаем в режим регионального ЧС четыре населенных пункта, которые находятся за мостом»,— добавил губернатор. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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