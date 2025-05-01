В Тюменской области прошел пик паводка

В Казанском районе (Тюменская область) прошел пик паводка. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава региона Александр Моор.
«В Казанском районе, по всей видимости, пик пройден. В районе гидропоста у села Ильинка впервые зафиксирован спад воды — минус два сантиметра. Рекорд 2017 года не достигнут», — рассказал губернатор.
Александр Моор за время своей поездки по территориям, находящимся в зоне паводка, осмотрел и мост, который соединяет села Ильинка и Афонькино. Рядом с ним размыло часть дороги. В настоящий момент на месте разлома ведутся восстановительные работы, но из-за большого потока воды потребуется время для их завершения. «Из-за этой ситуации с завтрашнего дня включаем в режим регионального ЧС четыре населенных пункта, которые находятся за мостом»,— добавил губернатор.
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