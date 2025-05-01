01 мая 2025

Пожарные полностью ликвидировали возгорание в Салехарде

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар полностью потушили к 19.30 часам
Пожар полностью потушили к 19.30 часам Фото:

В Салехарде пожарные полностью ликвидировали огонь на кровле трехэтажного строительного магазина «Центральный». Никто не пострадал. Причины возгорания будут устанавливать дознаватели МЧС, сообщают в главке.  

«В 19 часов 30 минут пожар ликвидирован. Погибших и пострадавших нет. Благодаря грамотным и оперативным действиям пожарных удалось не допустить распространения огня на большую площадь, а также распространение огня на рядом стоящие здания. Причина пожара и ущерб будут устанавливаться дознавателями МЧС России», — сообщает окружное управление МЧС в своем telegram-канале. 

Ранее сообщалось, что в 17 часов 18 минут в пожарной-спасательную часть города Салехарда поступило сообщение о возгорании в магазине «Центральный» по улице Республике 114. Покупатели и персонал эвакуируются.Здание трехэтажное. Горела кровля размерами 20х40 по всей площади.

В связи с тушением пожара в городе перекрыли движение на улице Республики от пересечении улицы Мичурина до улицы Трудовой. Водителей просят искать пути объездов. 

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В Салехарде пожарные полностью ликвидировали огонь на кровле трехэтажного строительного магазина «Центральный». Никто не пострадал. Причины возгорания будут устанавливать дознаватели МЧС, сообщают в главке.   «В 19 часов 30 минут пожар ликвидирован. Погибших и пострадавших нет. Благодаря грамотным и оперативным действиям пожарных удалось не допустить распространения огня на большую площадь, а также распространение огня на рядом стоящие здания. Причина пожара и ущерб будут устанавливаться дознавателями МЧС России», — сообщает окружное управление МЧС в своем telegram-канале.  Ранее сообщалось, что в 17 часов 18 минут в пожарной-спасательную часть города Салехарда поступило сообщение о возгорании в магазине «Центральный» по улице Республике 114. Покупатели и персонал эвакуируются.Здание трехэтажное. Горела кровля размерами 20х40 по всей площади. В связи с тушением пожара в городе перекрыли движение на улице Республики от пересечении улицы Мичурина до улицы Трудовой. Водителей просят искать пути объездов. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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