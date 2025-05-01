Пожарные полностью ликвидировали возгорание в Салехарде

В Салехарде пожарные полностью ликвидировали огонь на кровле трехэтажного строительного магазина «Центральный». Никто не пострадал. Причины возгорания будут устанавливать дознаватели МЧС, сообщают в главке.
«В 19 часов 30 минут пожар ликвидирован. Погибших и пострадавших нет. Благодаря грамотным и оперативным действиям пожарных удалось не допустить распространения огня на большую площадь, а также распространение огня на рядом стоящие здания. Причина пожара и ущерб будут устанавливаться дознавателями МЧС России», — сообщает окружное управление МЧС в своем telegram-канале.
Ранее сообщалось, что в 17 часов 18 минут в пожарной-спасательную часть города Салехарда поступило сообщение о возгорании в магазине «Центральный» по улице Республике 114. Покупатели и персонал эвакуируются.Здание трехэтажное. Горела кровля размерами 20х40 по всей площади.
В связи с тушением пожара в городе перекрыли движение на улице Республики от пересечении улицы Мичурина до улицы Трудовой. Водителей просят искать пути объездов.
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