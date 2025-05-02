«Ей вдвойне неприятно»: продюсер оценил слова запрещенной в Латвии Орбакайте

Певица Кристина Орбакайте впервые после запрета в Латвию вышла на связь и заявила, что ее творчество — вне политики, она никогда не участвовала в политических конфликтах. Артистка негодует и намерена бороться за свои права и добиваться справедливости.
«Это решение нарушает не только мои права как артистки, но и основы международного права, свободы слова. Я всю жизнь посвятила сцене. Мое творчество — вне политики. Я никогда не поддерживала и не участвовала в политических конфликтах. Я верю, что сцена — это место, где люди находят единство, а не под для разделения. Я глубоко разочарована, но не потеряла веру в диалог, разум и человеческие ценности», — пишет артиста в запрещенной соцсети.
Продюсер Павел Рудченко в беседе с URA.RU прокомментировал слова Орбакайте. Он отметил, что сейчас невозможно быть «вне политики», а тем более — артистам, которые являются рупором для общества. Кристина же в силу возможного желания попытаться обойти все острые углы, делает вид, что для нее мир не изменился.
«Кристина забывает, что сегодняшний мир — это немного другое. Сегодняшний мир — это политика, которая отрабатывает интересы экономики, капиталистические интересы. И когда она высказывается в отношении каких-то ценностей общечеловеческих, она должна отталкиваться от этих принципов», — говорит собеседник агентства.
Кристина — русский артист, который сделал себе имя в России. Сейчас Запад настроен против всего и всех, кто так или иначе связан с Россией. И это надо учитывать. «Ей вдвойне неприятна эта ситуация, потому как она имеет прибалтийские корни, а тут от нее отказываются и запрещают выступать и работать непосредственно в ее родственных корневых странах», — заключил Рудченко.
Певице Кристине Орбакайте закрыли въезд в Латвию, где у нее должен был состояться концерт. Там же у нее находится квартира, которой она может лишиться.
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