В США обвинили Германию в «замаскированной тирании»

Признание партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) правоэкстремистской организацией и расширение слежки за ней являются проявлением «замаскированной тирании». Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио.
«Германия только что предоставила своему шпионскому агентству новые полномочия для слежки за оппозицией. Это не демократия, это — замаскированная тирания», — написал Рубио в своем аккаунте в социальной сети X. «Германия должна изменить курс», — подчеркнул чиновник.
Ранее Федеральное ведомство по охране конституции Германии признало партию «Альтернатива для Германии» экстремистской организацией, заявив, что она угрожает демократическому строю страны. Отдельные региональные отделения и молодежное крыло партии уже имели статус экстремистских структур, а с 2021 года вся партия находилась под наблюдением спецслужб как подозреваемая в экстремистской деятельности.
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