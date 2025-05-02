Партию АдГ признали экстремистской в Германии

Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) на территории ФРГ теперь относится к числу экстремистских организаций. Она представляет угрозу для демократического строя, сообщили в Федеральном ведомстве по охране конституции.
«Партия „Альтернатива для Германии“ угрожает демократии и классифицирована как экстремистская организация», — заявили в ведомстве. Информацию передает агентство Deutsche Welle* (признано в России СМИ-иноагентом).
Ранее ряд региональных отделений АдГ, а также молодежное подразделение партии уже получили статус экстремистских структур. В то же время на федеральном уровне вся партия с 2021 года находится под наблюдением как подозреваемая в деятельности, связанной с экстремизмом.
*Deutsche Welle признано в России СМИ-иноагентом
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