Партию АдГ признали экстремистской в Германии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Партия «Альтернатива для Германии» признана в ФРГ экстремистской организацией
Партия «Альтернатива для Германии» признана в ФРГ экстремистской организацией Фото:

Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) на территории ФРГ теперь относится к числу экстремистских организаций. Она представляет угрозу для демократического строя, сообщили в Федеральном ведомстве по охране конституции.

«Партия „Альтернатива для Германии“ угрожает демократии и классифицирована как экстремистская организация», — заявили в ведомстве. Информацию передает агентство Deutsche Welle* (признано в России СМИ-иноагентом).

Ранее ряд региональных отделений АдГ, а также молодежное подразделение партии уже получили статус экстремистских структур. В то же время на федеральном уровне вся партия с 2021 года находится под наблюдением как подозреваемая в деятельности, связанной с экстремизмом.

*Deutsche Welle признано в России СМИ-иноагентом

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) на территории ФРГ теперь относится к числу экстремистских организаций. Она представляет угрозу для демократического строя, сообщили в Федеральном ведомстве по охране конституции. «Партия „Альтернатива для Германии“ угрожает демократии и классифицирована как экстремистская организация», — заявили в ведомстве. Информацию передает агентство Deutsche Welle* (признано в России СМИ-иноагентом). Ранее ряд региональных отделений АдГ, а также молодежное подразделение партии уже получили статус экстремистских структур. В то же время на федеральном уровне вся партия с 2021 года находится под наблюдением как подозреваемая в деятельности, связанной с экстремизмом. *Deutsche Welle признано в России СМИ-иноагентом
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...