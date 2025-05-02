РБК: Чубайс попросил суд снять арест с его имущества

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Чубайс подал заявление в арбитражный суд
Чубайс подал заявление в арбитражный суд Фото:
новость из сюжета
В Москве задержали несколько бывших заместителей Чубайса

Бывший глава госкорпорации «Роснано» Анатолий Чубайс подал ходатайство в Арбитражный суд Москвы с просьбой снять арест с принадлежащего ему имущества, ранее наложенный по иску «Роснано» на сумму 5,6 млрд рублей. Об этом стало известно из карточки дела.

В ходатайстве Чубайса среди оснований для отмены обеспечительных мер указывается «заведомая необоснованность иска „Роснано“, а также недоказанность намерения экс-главы корпорации скрыть имущество от возможного взыскания». Дата рассмотрения обращения Чубайса судом пока не назначена, пишет РБК. 

Арест имущества Чубайса и еще семи бывших руководителей «Роснано» был наложен по иску госкорпорации на сумму 5,6 млрд рублей. Иск связан с расследованием деятельности экс-менеджеров компании, в рамках которого ранее были задержаны три бывших заместителя Чубайса.

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Бывший глава госкорпорации «Роснано» Анатолий Чубайс подал ходатайство в Арбитражный суд Москвы с просьбой снять арест с принадлежащего ему имущества, ранее наложенный по иску «Роснано» на сумму 5,6 млрд рублей. Об этом стало известно из карточки дела. В ходатайстве Чубайса среди оснований для отмены обеспечительных мер указывается «заведомая необоснованность иска „Роснано“, а также недоказанность намерения экс-главы корпорации скрыть имущество от возможного взыскания». Дата рассмотрения обращения Чубайса судом пока не назначена, пишет РБК.  Арест имущества Чубайса и еще семи бывших руководителей «Роснано» был наложен по иску госкорпорации на сумму 5,6 млрд рублей. Иск связан с расследованием деятельности экс-менеджеров компании, в рамках которого ранее были задержаны три бывших заместителя Чубайса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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