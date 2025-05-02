02 мая 2025

В Херсонской области вандалы осквернили памятник Неизвестному Солдату

Вандалы сняли флаг с памятника Неизвестному солдату в Херсонской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Памятник Неизвестному солдату стоит во многих городах бывшего СССР
Памятник Неизвестному солдату стоит во многих городах бывшего СССР Фото:

В городе Таврийск Херсонской области вандалы осквернили памятник Неизвестному Солдату. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа города Новая Каховка.

«В городе Таврийск вандалы осквернили памятник», — говорится в сообщении пресс-службы. Уточняется, что злоумышленники повредили тротуарную плитку рядом с памятником, а также сняли государственный триколор, Знамя Победы и флаг политической партии «Единая Россия».

Ранее аналогичный случай вандализма произошел в Приморском крае, где неизвестные осквернили стелу возле памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны в поселке Заводской. Тогда злоумышленники нанесли на монумент следы краски с символами, а местные власти пообещали оперативно очистить памятник и восстановить благоустройство территории.

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В городе Таврийск Херсонской области вандалы осквернили памятник Неизвестному Солдату. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа города Новая Каховка. «В городе Таврийск вандалы осквернили памятник», — говорится в сообщении пресс-службы. Уточняется, что злоумышленники повредили тротуарную плитку рядом с памятником, а также сняли государственный триколор, Знамя Победы и флаг политической партии «Единая Россия». Ранее аналогичный случай вандализма произошел в Приморском крае, где неизвестные осквернили стелу возле памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны в поселке Заводской. Тогда злоумышленники нанесли на монумент следы краски с символами, а местные власти пообещали оперативно очистить памятник и восстановить благоустройство территории.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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