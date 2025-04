The Times заподозрила Трампа в способности распустить НАТО уже на этой неделе

Президент США Дональд Трамп способен распустить НАТО уже на этой неделе. Таким предположением поделилась британская газета The Times. По ее мнению, американский лидер действует настолько хаотично, что ожидать можно чего угодно. «Так какие же пристрастия Трампа будут доминировать на следующей неделе? Принудительные депортации? Попытка роспуска НАТО? Запугивание, чтобы выбрать сторону в усиливающейся торговой войне США и Китая?» — задается вопросами The Times. Газету также «поразило», что американский президент делает больше, чем просто сеет хаос. Трамп, хочет он этого или нет, «испытывает на прочность весь западный образ жизни», отмечает The Times.