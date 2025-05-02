02 мая 2025

США одобрили новый пакет помощи для Украины

Госдеп США одобрил новый пакет помощи для Украины на 310 миллионов долларов
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США снова начнут помогать Украине
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Государственный департамент США одобрил новый пакет помощи для Украины, включающий обучение пилотов и техническую поддержку самолетов F-16 на сумму 310 миллионов долларов. Об этом сообщает Пентагон.

«Государственный департамент принял решение об одобрении возможной иностранной военной продажи правительству Украины учебно-тренировочного комплекса F-16 и сопутствующего оборудования на сумму 310,5 млн долл. Агентство по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности предоставило требуемую сертификацию, уведомив Конгресс», — говорится на сайте ведомства.

Ранее США и европейские страны уже поставляли Украине истребители F-16, в том числе списанные машины, находившиеся на хранении, которые использовались для поддержки боевого парка. При этом Вашингтон ранее ограничивал поставки ключевых компонентов и программного обеспечения для этих самолетов, что сказывалось на их боеспособности. Новый пакет помощи направлен на устранение этих ограничений и повышение эффективности использования F-16 украинскими военными.

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Государственный департамент США одобрил новый пакет помощи для Украины, включающий обучение пилотов и техническую поддержку самолетов F-16 на сумму 310 миллионов долларов. Об этом сообщает Пентагон. «Государственный департамент принял решение об одобрении возможной иностранной военной продажи правительству Украины учебно-тренировочного комплекса F-16 и сопутствующего оборудования на сумму 310,5 млн долл. Агентство по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности предоставило требуемую сертификацию, уведомив Конгресс», — говорится на сайте ведомства. Ранее США и европейские страны уже поставляли Украине истребители F-16, в том числе списанные машины, находившиеся на хранении, которые использовались для поддержки боевого парка. При этом Вашингтон ранее ограничивал поставки ключевых компонентов и программного обеспечения для этих самолетов, что сказывалось на их боеспособности. Новый пакет помощи направлен на устранение этих ограничений и повышение эффективности использования F-16 украинскими военными.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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