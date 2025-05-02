02 мая 2025

Reuters: США готовят новые санкции против России, в частности против «Газпрома»

Reuters: США окончательно согласовали новый пакет санкций против России
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В США согласовали санкции против РФ
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США окончательно согласовали новый пакет экономических санкций против России, который предусматривает меры в банковском и энергетическом секторах. Об этом сообщили три американских чиновника и источник, знакомый с ситуацией, передает агентство Reuters.

«Среди объектов новых ограничений — российский энергетический гигант „Газпром“, а также крупные компании, связанные с природными ресурсами и банковским сектором. Совет национальной безопасности США пытается скоординировать ряд дополнительных карательных мер против России», — пишет Reuters.

В то же время, источники отмечают, что пока неясно, будет ли данный пакет санкций одобрен лично президентом США Дональдом Трампом. Дополнительных деталей о содержании готовящегося пакета в администрации пока не раскрывают.

Ранее американские чиновники уже разрабатывали для Трампа различные варианты усиления экономического давления на Россию в связи с конфликтом на Украине. Обсуждение новых санкций связано с позицией Вашингтона, что Москва не предпринимает достаточных шагов для прекращения боевых действий, а окончательные меры будут зависеть от развития ситуации и итогов дипломатических переговоров между странами.

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США окончательно согласовали новый пакет экономических санкций против России, который предусматривает меры в банковском и энергетическом секторах. Об этом сообщили три американских чиновника и источник, знакомый с ситуацией, передает агентство Reuters. «Среди объектов новых ограничений — российский энергетический гигант „Газпром“, а также крупные компании, связанные с природными ресурсами и банковским сектором. Совет национальной безопасности США пытается скоординировать ряд дополнительных карательных мер против России», — пишет Reuters. В то же время, источники отмечают, что пока неясно, будет ли данный пакет санкций одобрен лично президентом США Дональдом Трампом. Дополнительных деталей о содержании готовящегося пакета в администрации пока не раскрывают. Ранее американские чиновники уже разрабатывали для Трампа различные варианты усиления экономического давления на Россию в связи с конфликтом на Украине. Обсуждение новых санкций связано с позицией Вашингтона, что Москва не предпринимает достаточных шагов для прекращения боевых действий, а окончательные меры будут зависеть от развития ситуации и итогов дипломатических переговоров между странами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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