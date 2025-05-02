Bloomberg: команда Трампа подготовила варианты давления на Россию

Американские чиновники разработали для президента страны Дональда Трампа несколько вариантов усиления экономического давления на Россию в связи с продолжающимся конфликтом на Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
«Чиновники подготовили для Трампа ряд вариантов усиления экономического давления на Россию. <...> Президент пока не принял решения, поскольку дипломатические усилия продолжаются», — передают журналисты со ссылкой на осведомленные источники среди представителей администрации США. Однако о том, какие именно варианты давления обсуждались — не уточняется.
По информации Bloomberg, обсуждение новых мер экономического давления связано с тем, что президент России Владимир Путин, по мнению Вашингтона, не предпринимает достаточных шагов для прекращения военного конфликта на Украине. Источники также добавили, что любые дальнейшие действия будут зависеть от развития ситуации и итогов текущих дипломатических переговоров между странами.
Ранее издание The Wall Street Journal сообщало, что ряд высокопоставленных чиновников администрации Трампа, включая госсекретаря Марко Рубио и спецпосланника по Украине Кита Келлога, рекомендовали президенту занять более жесткую позицию по отношению к России и быть осторожнее в переговорах с Владимиром Путиным. Несмотря на разногласия внутри Белого дома, Госдепартамент и Минфин США уже разрабатывают новые меры по усилению санкций против РФ. Сам Трамп также выказывал разочарование тем, что конфликт на Украине все еще продолжается. На днях Вашингтон уточнил, что готов частично признать территориальные требования РФ, передает RT.
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