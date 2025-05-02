02 мая 2025

В Салехарде увековечат «Знамя Победы» на городском мурале

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В Салехарде на улице Сверлова появится новый мурал (архивное фото)
В Салехарде на улице Сверлова появится новый мурал (архивное фото) Фото:

В Салехарде на одной из улиц появится мурал, который воспроизведет знаменитую фотографию Евгения Халдея «Знамя Победы». Работы уже начались, сообщили на сайте «Ямал-Медиа».

«На здании по улице Свердлова уже идет создание масштабного мурала, который станет точной копией знаменитой фотографии Евгения Халдея „Знамя Победы“», — сказано в сообщении. Работы уже ведутся по улице Свердлова. 

Ранее URA.RU сообщало, по каким маршрутам пройдут шествия «Бессмертного полка» в городах Ямала 9 мая. Ожидается, что в мероприятии примут участие несколько тысяч жителей Ямала.

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В Салехарде на одной из улиц появится мурал, который воспроизведет знаменитую фотографию Евгения Халдея «Знамя Победы». Работы уже начались, сообщили на сайте «Ямал-Медиа». «На здании по улице Свердлова уже идет создание масштабного мурала, который станет точной копией знаменитой фотографии Евгения Халдея „Знамя Победы“», — сказано в сообщении. Работы уже ведутся по улице Свердлова.  Ранее URA.RU сообщало, по каким маршрутам пройдут шествия «Бессмертного полка» в городах Ямала 9 мая. Ожидается, что в мероприятии примут участие несколько тысяч жителей Ямала.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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