02 мая 2025

Курганских комбайнеров переманивают под Петербург на зарплату от 250 тысяч

© Служба новостей «URA.RU»
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Механизаторам обещают высокую зарплату
Механизаторам обещают высокую зарплату Фото:

Курганских комбайнеров зовут работать в Ленинградскую область и обещают платить от 250 тысяч рублей. Об этом говорится в описании вакансии.

«Приглашаются комбайнеры из Курганской области в племенное хозяйство имени Тельмана в Ленинградской области в пяти километрах от Колпино, рядом с Петербургом. Зарплата от 250 000 рублей», — написано в объявлении на сайте «Авито».

Представитель работодателя обещает комбайнерам бесплатное проживание в отдельном благоустроенном общежитии или в служебной квартире. Семейным парам выплачивается 100% компенсация аренды жилья, отмечается в объявлении.

Ранее курганских трактористов заманивали в соседние с Москвой регионы. Их приглашали поработать на высокую зарплату в Калужскую, Брянскую, Смоленскую, Орловскую и Тульскую области.

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Курганских комбайнеров зовут работать в Ленинградскую область и обещают платить от 250 тысяч рублей. Об этом говорится в описании вакансии. «Приглашаются комбайнеры из Курганской области в племенное хозяйство имени Тельмана в Ленинградской области в пяти километрах от Колпино, рядом с Петербургом. Зарплата от 250 000 рублей», — написано в объявлении на сайте «Авито». Представитель работодателя обещает комбайнерам бесплатное проживание в отдельном благоустроенном общежитии или в служебной квартире. Семейным парам выплачивается 100% компенсация аренды жилья, отмечается в объявлении. Ранее курганских трактористов заманивали в соседние с Москвой регионы. Их приглашали поработать на высокую зарплату в Калужскую, Брянскую, Смоленскую, Орловскую и Тульскую области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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