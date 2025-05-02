Курганских комбайнеров переманивают под Петербург на зарплату от 250 тысяч

Курганских комбайнеров зовут работать в Ленинградскую область и обещают платить от 250 тысяч рублей. Об этом говорится в описании вакансии.
«Приглашаются комбайнеры из Курганской области в племенное хозяйство имени Тельмана в Ленинградской области в пяти километрах от Колпино, рядом с Петербургом. Зарплата от 250 000 рублей», — написано в объявлении на сайте «Авито».
Представитель работодателя обещает комбайнерам бесплатное проживание в отдельном благоустроенном общежитии или в служебной квартире. Семейным парам выплачивается 100% компенсация аренды жилья, отмечается в объявлении.
Ранее курганских трактористов заманивали в соседние с Москвой регионы. Их приглашали поработать на высокую зарплату в Калужскую, Брянскую, Смоленскую, Орловскую и Тульскую области.
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