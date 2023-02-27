В Кургане ищут трактористов для работы под Москвой за 250 тысяч

28 февраля 2023 в 12:29 Размер текста - 17 +

Курганских трактористов зовут работать под Москвой за 250 тысяч рублей Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Курганской области ищут желающих работать трактористами в соседних регионах с Москвой. Вахтовикам готовы платить зарплату до 260 тысяч рублей. Соответствующее объявление размещено на сайте Avito. «Приглашаем на работу трактористов-механизаторов. Место работы: Калужская, Брянская, Смоленская, Орловская и Тульская области. Срок вахты от 30 дней. Требования: наличие удостоверения на право управления трактором категорий D, опыт работы на с/х технике от одного года. Заработная плата до 250 000 рублей», — говорится в объявлении. График работы для механизаторов, занимающихся ремонтом — 5/2 со смещенными выходными, для механизаторов на полевые работы — график сменный. Работодатель предоставляет жилье, спецодежду, оплачивает билеты к месту работы и обратно. Также на период полевых работ трактористов обеспечивают двухразовое бесплатное питание. Ранее URA.RU писало, что курганцев приглашают ремонтировать нефтепровод в ЯНАО. Вахтовикам обещают платить до 330 тысяч рублей. Также сообщалось, что в Кургане ищут ловцов птиц для работы в Свердловской области.

В Курганской области ищут желающих работать трактористами в соседних регионах с Москвой. Вахтовикам готовы платить зарплату до 260 тысяч рублей. Соответствующее объявление размещено на сайте Avito. «Приглашаем на работу трактористов-механизаторов. Место работы: Калужская, Брянская, Смоленская, Орловская и Тульская области. Срок вахты от 30 дней. Требования: наличие удостоверения на право управления трактором категорий D, опыт работы на с/х технике от одного года. Заработная плата до 250 000 рублей», — говорится в объявлении. График работы для механизаторов, занимающихся ремонтом — 5/2 со смещенными выходными, для механизаторов на полевые работы — график сменный. Работодатель предоставляет жилье, спецодежду, оплачивает билеты к месту работы и обратно. Также на период полевых работ трактористов обеспечивают двухразовое бесплатное питание. Ранее URA.RU писало, что курганцев приглашают ремонтировать нефтепровод в ЯНАО. Вахтовикам обещают платить до 330 тысяч рублей. Также сообщалось, что в Кургане ищут ловцов птиц для работы в Свердловской области.