Россиянам придется сделать перерыв на работу в начале мая

В среду, 7 мая, рабочий день не будет укорочен, несмотря на то, что он находится между майскими праздниками. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР).
«7 мая мы будем работать в обычном режиме», — рассказал Нилов в ходе беседы с РИА Новости. Он уточнил, что праздничный нерабочий день, установленный на 23 февраля, в этом году совпал с выходным. В связи с этим выходной день, приходящийся на воскресенье, был перенесен на 8 мая, однако никакой праздник на этот день не выпадает.
В России рабочие дни, предшествующие официальным праздникам, часто сокращались. Так 30 апреля 2025 года было укороченным из-за майских праздников, что закреплено в Трудовом кодексе.
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