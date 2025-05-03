Россиянам придется сделать перерыв на работу в начале мая

Депутат Нилов: рабочий день 7 мая не будет укорочен
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8 мая является обычным выходным, а не праздничным днем
8 мая является обычным выходным, а не праздничным днем Фото:

В среду, 7 мая, рабочий день не будет укорочен, несмотря на то, что он находится между майскими праздниками. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР).

«7 мая мы будем работать в обычном режиме», — рассказал Нилов в ходе беседы с РИА Новости. Он уточнил, что праздничный нерабочий день, установленный на 23 февраля, в этом году совпал с выходным. В связи с этим выходной день, приходящийся на воскресенье, был перенесен на 8 мая, однако никакой праздник на этот день не выпадает. 

В России рабочие дни, предшествующие официальным праздникам, часто сокращались. Так 30 апреля 2025 года было укороченным из-за майских праздников, что закреплено в Трудовом кодексе.

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В среду, 7 мая, рабочий день не будет укорочен, несмотря на то, что он находится между майскими праздниками. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР). «7 мая мы будем работать в обычном режиме», — рассказал Нилов в ходе беседы с РИА Новости. Он уточнил, что праздничный нерабочий день, установленный на 23 февраля, в этом году совпал с выходным. В связи с этим выходной день, приходящийся на воскресенье, был перенесен на 8 мая, однако никакой праздник на этот день не выпадает.  В России рабочие дни, предшествующие официальным праздникам, часто сокращались. Так 30 апреля 2025 года было укороченным из-за майских праздников, что закреплено в Трудовом кодексе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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