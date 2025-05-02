02 мая 2025
01 мая 2025

В ХМАО еще несколько участков рискуют оказаться под водой из-за паводка

© Служба новостей «URA.RU»
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За сутки уровень воды в реке Большой Юган вырос местами до +27 см
За сутки уровень воды в реке Большой Юган вырос местами до +27 см Фото:

В Сургутском районе ХМАО при дальнейшем росте воды в реке Большой Юган подтопление грозит еще двум приусадебным участкам. Об этом предупредили в окружном Управлении МЧС.

«При дальнейшем росте уровня воды в реке Большой Юган в поселении Тайлакова (Сургутский район) возможно подтопление двух приусадебных участков», — сообщается в сводке на сайте ведомства. Данные опубликованы по состоянию на 3 мая.

За сутки в реке Большой Юган вода прибыла от +13 до +27 сантиметров. Уровень реки Обь местами вырос до +69 сантиметров. Ледоход 2 мая достиг города Нижневартовска. В Сургуте его ожидают через три дня.

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В Сургутском районе ХМАО при дальнейшем росте воды в реке Большой Юган подтопление грозит еще двум приусадебным участкам. Об этом предупредили в окружном Управлении МЧС. «При дальнейшем росте уровня воды в реке Большой Юган в поселении Тайлакова (Сургутский район) возможно подтопление двух приусадебных участков», — сообщается в сводке на сайте ведомства. Данные опубликованы по состоянию на 3 мая. За сутки в реке Большой Юган вода прибыла от +13 до +27 сантиметров. Уровень реки Обь местами вырос до +69 сантиметров. Ледоход 2 мая достиг города Нижневартовска. В Сургуте его ожидают через три дня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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