В ХМАО еще несколько участков рискуют оказаться под водой из-за паводка

В Сургутском районе ХМАО при дальнейшем росте воды в реке Большой Юган подтопление грозит еще двум приусадебным участкам. Об этом предупредили в окружном Управлении МЧС.
«При дальнейшем росте уровня воды в реке Большой Юган в поселении Тайлакова (Сургутский район) возможно подтопление двух приусадебных участков», — сообщается в сводке на сайте ведомства. Данные опубликованы по состоянию на 3 мая.
За сутки в реке Большой Юган вода прибыла от +13 до +27 сантиметров. Уровень реки Обь местами вырос до +69 сантиметров. Ледоход 2 мая достиг города Нижневартовска. В Сургуте его ожидают через три дня.
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