Вучич внезапно заболел перед встречей с Трампом

RTS: Вучич прервал визит в США из-за болезни
© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за плохого самочувствия Вучичу пришлось отменить свои встречи
Из-за плохого самочувствия Вучичу пришлось отменить свои встречи Фото:

Президент Сербии Александр Вучич почувствовал недомогание во время визита в Соединенные Штаты Америки и решил досрочно вернуться на родину.  Как сообщает RTS, после консультаций с медицинскими специалистами им было принято решение о возвращении в Белград. Подробности о состоянии здоровья Вучича не раскрываются.

«Президент Сербии прервал поездку в США, он на пути в Белград», — говорится в сообщении. Вучич прибыл во Флориду 30 апреля, где провел переговоры с бывшим мэром Нью-Йорка Рудольфом Джулиани, а также встретился с рядом высокопоставленных представителей Республиканской партии. В программе визита также значилась встреча с президентом США Дональдом Трампом.

Специальный представитель президента США по особым поручениям Ричард Гренелл выразил Вучичу пожелания скорейшего выздоровления. «Желаю всего наилучшего. Мне жаль, что наша встреча не состоялась, надеюсь, все в порядке», — написал он в социальной сети X.

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Президент Сербии Александр Вучич почувствовал недомогание во время визита в Соединенные Штаты Америки и решил досрочно вернуться на родину.  Как сообщает RTS, после консультаций с медицинскими специалистами им было принято решение о возвращении в Белград. Подробности о состоянии здоровья Вучича не раскрываются. «Президент Сербии прервал поездку в США, он на пути в Белград», — говорится в сообщении. Вучич прибыл во Флориду 30 апреля, где провел переговоры с бывшим мэром Нью-Йорка Рудольфом Джулиани, а также встретился с рядом высокопоставленных представителей Республиканской партии. В программе визита также значилась встреча с президентом США Дональдом Трампом. Специальный представитель президента США по особым поручениям Ричард Гренелл выразил Вучичу пожелания скорейшего выздоровления. «Желаю всего наилучшего. Мне жаль, что наша встреча не состоялась, надеюсь, все в порядке», — написал он в социальной сети X.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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