Вучич внезапно заболел перед встречей с Трампом

Президент Сербии Александр Вучич почувствовал недомогание во время визита в Соединенные Штаты Америки и решил досрочно вернуться на родину. Как сообщает RTS, после консультаций с медицинскими специалистами им было принято решение о возвращении в Белград. Подробности о состоянии здоровья Вучича не раскрываются.
«Президент Сербии прервал поездку в США, он на пути в Белград», — говорится в сообщении. Вучич прибыл во Флориду 30 апреля, где провел переговоры с бывшим мэром Нью-Йорка Рудольфом Джулиани, а также встретился с рядом высокопоставленных представителей Республиканской партии. В программе визита также значилась встреча с президентом США Дональдом Трампом.
Специальный представитель президента США по особым поручениям Ричард Гренелл выразил Вучичу пожелания скорейшего выздоровления. «Желаю всего наилучшего. Мне жаль, что наша встреча не состоялась, надеюсь, все в порядке», — написал он в социальной сети X.
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