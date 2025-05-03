В поселке Ростовской области объявлен режим ЧС

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Режим ЧС объявлен из-за упавших обломков БПЛА
Режим ЧС объявлен из-за упавших обломков БПЛА Фото:

В районе поселка Целина Ростовской области, где зафиксировано падение обломков беспилотного летательного аппарата, в результате чего произошло возгорание двух жилых строений, введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщила глава администрации Целинского района Оксана Косенко.

«Утром проведено экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности. В границах улиц Советская и Калинина, а также границ улиц 3-я линия и 7-я линия с 3 мая введен режим ЧС», — написала Косенко в соцсетях. 

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в ночь накануне силы противовоздушной обороны отразили атаку на регион: беспилотники были сбиты в районах Новошахтинска, Каменска, Октябрьского, Усть-Донецкого и Целинского. В результате падения обломков БПЛА в поселке Целина произошло возгорание кровли двух домов. Из одного из пострадавших зданий была эвакуирована семья из пяти человек; второй дом на момент происшествия был расселен. 

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В районе поселка Целина Ростовской области, где зафиксировано падение обломков беспилотного летательного аппарата, в результате чего произошло возгорание двух жилых строений, введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщила глава администрации Целинского района Оксана Косенко. «Утром проведено экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности. В границах улиц Советская и Калинина, а также границ улиц 3-я линия и 7-я линия с 3 мая введен режим ЧС», — написала Косенко в соцсетях.  Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в ночь накануне силы противовоздушной обороны отразили атаку на регион: беспилотники были сбиты в районах Новошахтинска, Каменска, Октябрьского, Усть-Донецкого и Целинского. В результате падения обломков БПЛА в поселке Целина произошло возгорание кровли двух домов. Из одного из пострадавших зданий была эвакуирована семья из пяти человек; второй дом на момент происшествия был расселен. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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