В поселке Ростовской области объявлен режим ЧС

В районе поселка Целина Ростовской области, где зафиксировано падение обломков беспилотного летательного аппарата, в результате чего произошло возгорание двух жилых строений, введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщила глава администрации Целинского района Оксана Косенко.
«Утром проведено экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности. В границах улиц Советская и Калинина, а также границ улиц 3-я линия и 7-я линия с 3 мая введен режим ЧС», — написала Косенко в соцсетях.
Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в ночь накануне силы противовоздушной обороны отразили атаку на регион: беспилотники были сбиты в районах Новошахтинска, Каменска, Октябрьского, Усть-Донецкого и Целинского. В результате падения обломков БПЛА в поселке Целина произошло возгорание кровли двух домов. Из одного из пострадавших зданий была эвакуирована семья из пяти человек; второй дом на момент происшествия был расселен.
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