Сын Дмитрия Нагиева рассказал о проблемах с психикой из-за отца

Сын российского актера Дмитрия Нагиева Кирилл столкнулся с психическими проблемами, вызванными постоянным сравнением его достижений с успехами знаменитого отца. Об этом Кирилл рассказал порталу 7Дней.ру.
«Меня с детства пытали папиным творчеством. Пока, все что я здесь заработал, это расстройство психики», — рассказал Нагиев-младший изданию. Там уточни ли, что Кирилл, вероятно, столкнулся с постоянными сравнениями с отцом, уже добившимся значительных успехов в профессии.
Дмитрий основал собственную актерскую школу в Дубае. Его сын Кирилл, также поступивший в это учебное заведение, был зачислен на курс не с первой попытки. Кирилл принял решение продолжить дело отца, не прибегая к его поддержке.
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