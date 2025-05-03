Сын Дмитрия Нагиева рассказал о проблемах с психикой из-за отца

Сын Нагиева Кирилл: меня с детства пытали папиным творчеством
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Кирилл Нагиев поступил в актерискую школу отца не с первого раза
Кирилл Нагиев поступил в актерискую школу отца не с первого раза Фото:

Сын российского актера Дмитрия Нагиева Кирилл столкнулся с психическими проблемами, вызванными постоянным сравнением его достижений с успехами знаменитого отца. Об этом Кирилл рассказал порталу 7Дней.ру. 

«Меня с детства пытали папиным творчеством. Пока, все что я здесь заработал, это расстройство психики», — рассказал Нагиев-младший изданию. Там уточни ли, что Кирилл, вероятно, столкнулся с постоянными сравнениями с отцом, уже добившимся значительных успехов в профессии. 

Дмитрий основал собственную актерскую школу в Дубае. Его сын Кирилл, также поступивший в это учебное заведение, был зачислен на курс не с первой попытки. Кирилл принял решение продолжить дело отца, не прибегая к его поддержке. 

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Сын российского актера Дмитрия Нагиева Кирилл столкнулся с психическими проблемами, вызванными постоянным сравнением его достижений с успехами знаменитого отца. Об этом Кирилл рассказал порталу 7Дней.ру.  «Меня с детства пытали папиным творчеством. Пока, все что я здесь заработал, это расстройство психики», — рассказал Нагиев-младший изданию. Там уточни ли, что Кирилл, вероятно, столкнулся с постоянными сравнениями с отцом, уже добившимся значительных успехов в профессии.  Дмитрий основал собственную актерскую школу в Дубае. Его сын Кирилл, также поступивший в это учебное заведение, был зачислен на курс не с первой попытки. Кирилл принял решение продолжить дело отца, не прибегая к его поддержке. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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