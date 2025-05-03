«Алла в дурь поперла»: Соседов высказался о возвращении Орбакайте в Россию

Певица Кристина Орбакайте, получившая запрет на въезд в Латвии, непременно вернется в Россию. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал музыкальный критик Сергей Соседов. Он уверен: возвращение Кристины в Москву — лишь дело времени.
«То, что Орбакайте вернется, — это даже, как говорится, к гадалке не ходи, — говорит Соседов. — А куда ж она денется? Все равно, рано или поздно, сюда приедет. Кристина, кстати, ничего плохого о России не говорила. Да и что она может сказать?»
По мнению критика, Кристина оказалась меж двух огней. Поэтому предпочитает не говорить ничего.
«Мать ее в дурь поперла, а дочка-то оказалась умнее. Гораздо умнее. Кристина ничего оскорбительного в адрес страны, которая дала ей все, не говорит. Понятно, что она будет поддерживать мать. Кристина не может взять и отречься от нее. Это было бы даже глупо с ее стороны. Но при этом ей болтать про рабов и холопов непозволительно. Она это понимает. Тогда скажут: „И дочь в маразме тоже уже“. Матери-то, может быть, и простительно в силу возраста. А Орбакайте еще не старая. Не говорит ничего, и правильно делает».
Соседов также рассказал о вкладе Пугачевой в карьеру Орбакайте. По мнению музыкального критика, Кристина ей многим обязана.
«Если бы не Пугачева, может, у Орбакайте и не было бы ничего даже при всей ее работоспособности, — считает Сергей. — Чтобы пробиться куда-либо, нужен особый характер. Пробивной, бойцовский… У очень многих талантливых людей его нет. Поэтому они исчезают. Да, конечно, важен и случай. Но его надо еще поймать. Вон, у скольких артистов вроде и случай был, и хиты какие-то они имели… Возьмите хотя бы выпускников разных „Фабрик звезд“… А потом — раз — и нет их… Кто-то спился, кто-то просто исчез, кто во что, как говорится… А Кристина работает. И в этом, конечно, есть заслуга Пугачевой.
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