На Западе сделали тяжелое признание о конфликте на Украине и участии в нем Трампа

Конфликт на Украине становится войной президента США Дональда Трампа, несмотря на его заявления о стремлении завершить боевые действия. Об этом в соцсети X сообщил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен, комментируя одобрение Пентагоном контракта на обслуживание самолетов F-16 для Украины. По словам эксперта, действия американских властей указывают на смену курса Вашингтона по вопросу поддержки Киева.
«Неясно, отказался ли Трамп навсегда от своих амбиций по прекращению прокси-войны или это ограниченная передача, связанная со сделкой по минералам. В любом случае, теперь это война Трампа», — заявил Дизен в своей публикации в соцсети X. Он отметил, что одобрение новых поставок вооружений и сервисных контрактов свидетельствует о глубокой вовлеченности США в конфликт.
Ранее агентство оборонного сотрудничества Пентагона сообщило, что Госдепартамент США одобрил контракт на сумму 310,5 миллиона долларов, предусматривающий обслуживание, модернизацию и доработку самолетов F-16 для Украины, а также обучение персонала и поставку комплектующих. Кроме того, издание Kyiv Post информировало, что администрация Трампа разрешила поставку военной продукции на сумму 50 миллионов долларов, включая технические данные и оборонные услуги.
Минфин США также объявило о заключении сделки с Украиной по природным ресурсам: планируется создание совместного инвестиционного фонда с равными долями участия и предоставлением США приоритетного права на покупку украинской продукции, однако без предоставления Киеву гарантий безопасности. Для вступления соглашения в силу его должен ратифицировать украинский парламент. Украинский лидер Владимир Зеленский также уже заявил, что в рамках соглашения намерен получить от США средства обороны.
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