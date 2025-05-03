На Западе сделали тяжелое признание о конфликте на Украине и участии в нем Трампа

Профессор Дизен: конфликт на Украине становится войной Трампа
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Конфликт на Украине превратился в «войну Трампа» (на фото), заявил Гленн Дизен
Конфликт на Украине превратился в «войну Трампа» (на фото), заявил Гленн Дизен Фото:
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Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Конфликт на Украине становится войной президента США Дональда Трампа, несмотря на его заявления о стремлении завершить боевые действия. Об этом в соцсети X сообщил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен, комментируя одобрение Пентагоном контракта на обслуживание самолетов F-16 для Украины. По словам эксперта, действия американских властей указывают на смену курса Вашингтона по вопросу поддержки Киева.

«Неясно, отказался ли Трамп навсегда от своих амбиций по прекращению прокси-войны или это ограниченная передача, связанная со сделкой по минералам. В любом случае, теперь это война Трампа», — заявил Дизен в своей публикации в соцсети X. Он отметил, что одобрение новых поставок вооружений и сервисных контрактов свидетельствует о глубокой вовлеченности США в конфликт.

Ранее агентство оборонного сотрудничества Пентагона сообщило, что Госдепартамент США одобрил контракт на сумму 310,5 миллиона долларов, предусматривающий обслуживание, модернизацию и доработку самолетов F-16 для Украины, а также обучение персонала и поставку комплектующих. Кроме того, издание Kyiv Post информировало, что администрация Трампа разрешила поставку военной продукции на сумму 50 миллионов долларов, включая технические данные и оборонные услуги.

Минфин США также объявило о заключении сделки с Украиной по природным ресурсам: планируется создание совместного инвестиционного фонда с равными долями участия и предоставлением США приоритетного права на покупку украинской продукции, однако без предоставления Киеву гарантий безопасности. Для вступления соглашения в силу его должен ратифицировать украинский парламент. Украинский лидер Владимир Зеленский также уже заявил, что в рамках соглашения намерен получить от США средства обороны. 

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Конфликт на Украине становится войной президента США Дональда Трампа, несмотря на его заявления о стремлении завершить боевые действия. Об этом в соцсети X сообщил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен, комментируя одобрение Пентагоном контракта на обслуживание самолетов F-16 для Украины. По словам эксперта, действия американских властей указывают на смену курса Вашингтона по вопросу поддержки Киева. «Неясно, отказался ли Трамп навсегда от своих амбиций по прекращению прокси-войны или это ограниченная передача, связанная со сделкой по минералам. В любом случае, теперь это война Трампа», — заявил Дизен в своей публикации в соцсети X. Он отметил, что одобрение новых поставок вооружений и сервисных контрактов свидетельствует о глубокой вовлеченности США в конфликт. Ранее агентство оборонного сотрудничества Пентагона сообщило, что Госдепартамент США одобрил контракт на сумму 310,5 миллиона долларов, предусматривающий обслуживание, модернизацию и доработку самолетов F-16 для Украины, а также обучение персонала и поставку комплектующих. Кроме того, издание Kyiv Post информировало, что администрация Трампа разрешила поставку военной продукции на сумму 50 миллионов долларов, включая технические данные и оборонные услуги. Минфин США также объявило о заключении сделки с Украиной по природным ресурсам: планируется создание совместного инвестиционного фонда с равными долями участия и предоставлением США приоритетного права на покупку украинской продукции, однако без предоставления Киеву гарантий безопасности. Для вступления соглашения в силу его должен ратифицировать украинский парламент. Украинский лидер Владимир Зеленский также уже заявил, что в рамках соглашения намерен получить от США средства обороны. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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