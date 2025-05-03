Зеленский хочет превратить сделку по минералам с США в военную поддержку Киева

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что рассматривает возможность использования систем противовоздушной обороны (ПВО) в качестве первого взноса США в рамках так называемой «минеральной сделки» между странами. Об этом он рассказал в интервью.
«Защищать, в частности, противовоздушной обороной нашу землю, наших людей. И поэтому мы готовы, чтобы вкладом в это были системы ПВО. Я ему [президенту США Дональду Трампу] сказал о том количестве — он мне сказал, что они будут над этим работать, это не бесплатные вещи. И я хотел бы иметь возможность, чтобы у нас был доступ к закупке американского оружия», — подчеркнул Зеленский в интервью с изданием «Интерфакс Украина».
По словам украинского лидера, переговоры с Трампом также касались объема возможных поставок и условий предоставления вооружения. Зеленский выразил надежду на то, что Украина сможет получить доступ к закупке американских оборонных технологий и вооружений в рамках новых соглашений. В числе приоритетов он также назвал вопрос санкций и прекращения огня.
Ранее США изменили условия сотрудничества с Украиной, отказавшись от бесплатной военной помощи и выдвинув требования о выплате компенсаций за ранее оказанную поддержку, а также о передаче части прибыли от добычи ресурсов. На этом фоне Киев заявил о готовности закупать американское вооружение, включая системы ПВО, за собственные средства, чтобы обеспечить долгосрочную безопасность страны в рамках новых соглашений.
Далее США и Украина по итогу заключили так называемую «минеральную сделку». В связи с этим Еврокомиссия рассчитывает, что Киев продолжит выполнять уже свои обязательства по меморандуму о стратегическом партнерстве в сфере критически важных минералов, который был подписан с ЕС в 2021 году.
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