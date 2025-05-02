02 мая 2025

В Тюмени влетела стоимость подготовки авто к летнему отпуску

© Служба новостей «URA.RU»
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Цены на СТО за год выросли на 20%
Цены на СТО за год выросли на 20% Фото:

На СТО в Тюмени средняя минимальная стоимость подготовки автомобиля к летнему отпуску в 2025 году составляет 18 тысяч рублей. Как сообщили представители бизнеса, за год эта цифра выросла на 20%.

«Средний чек подготовки автомобиля к летнему отпуску за год вырос на 15-20%. Средняя стоимость минимальной диагностики составила 18 тысяч рублей», — об этом РБК Тюмень сообщил представитель сервиса автохолдинга «Базис Моторс».

Максимальная стоимость техобслуживания автомобиля в среднем достигает 36,5 тысячи рублей. В нее входит проверка и чистка кондиционера, мойка радиаторов. Рост цен обусловлен, в первую очередь, увеличением стоимости замены масла, дефицитом некоторых автозапчастей и их подорожанием. Также на сумме сказалась нехватка кадров и рост зарплат.

Ранее в Тюмени отмечался значительный рост спроса на услуги перегона автомобилей и автоконсультантов: в марте 2025 года количество обращений за перегоном машин из-за рубежа увеличилось в 2,3 раза по сравнению с февралем, а спрос на диагностику автомобилей перед покупкой вырос на 50%. Также в регионе отмечен рост интереса к подержанным автомобилям и увеличилось предложение диагностических услуг.

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На СТО в Тюмени средняя минимальная стоимость подготовки автомобиля к летнему отпуску в 2025 году составляет 18 тысяч рублей. Как сообщили представители бизнеса, за год эта цифра выросла на 20%. «Средний чек подготовки автомобиля к летнему отпуску за год вырос на 15-20%. Средняя стоимость минимальной диагностики составила 18 тысяч рублей», — об этом РБК Тюмень сообщил представитель сервиса автохолдинга «Базис Моторс». Максимальная стоимость техобслуживания автомобиля в среднем достигает 36,5 тысячи рублей. В нее входит проверка и чистка кондиционера, мойка радиаторов. Рост цен обусловлен, в первую очередь, увеличением стоимости замены масла, дефицитом некоторых автозапчастей и их подорожанием. Также на сумме сказалась нехватка кадров и рост зарплат. Ранее в Тюмени отмечался значительный рост спроса на услуги перегона автомобилей и автоконсультантов: в марте 2025 года количество обращений за перегоном машин из-за рубежа увеличилось в 2,3 раза по сравнению с февралем, а спрос на диагностику автомобилей перед покупкой вырос на 50%. Также в регионе отмечен рост интереса к подержанным автомобилям и увеличилось предложение диагностических услуг.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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