Радио «Голос Америки»* возобновит свою работу после запрета от Трампа

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Радио «Голос Америки»* вскоре вернется к работе после того, как сотрудники были временно отстранены от работы из-за указа Трампа
Радио «Голос Америки»* вскоре вернется к работе после того, как сотрудники были временно отстранены от работы из-за указа Трампа Фото:

Сотрудники радио «Голос Америки» (признано Министерством юстиции РФ иностранным агентом) смогут уже на следующей неделе приступить к работе. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на письмо Министерства юстиции США.

«Сотрудники „Голоса Америки“ могут официально вернуться к работе, согласно электронному сообщению Министерства юстиции», — отмечается в публикации издания. При этом возвращение работников будет происходить поэтапно. Это связано с проблемами безопасности, а также с ограничениями по пространству в здании и наличию необходимого оборудования.

Ранее, 15 марта, стало известно о принудительных отпусках сотрудников «Голоса Америки». Такая мера была введена из-за указа президента США Дональда Трампа, предусматривающего сокращение функций ряда ведомств, в том числе агентства по глобальным медиа (USAGM). Также сообщалось, что сотрудникам радиостанции временно запретили доступ в государственные учреждения, включая Белый дом.

* «Голос Америки» признан Минюстом РФ иноагентом

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Сотрудники радио «Голос Америки» (признано Министерством юстиции РФ иностранным агентом) смогут уже на следующей неделе приступить к работе. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на письмо Министерства юстиции США. «Сотрудники „Голоса Америки“ могут официально вернуться к работе, согласно электронному сообщению Министерства юстиции», — отмечается в публикации издания. При этом возвращение работников будет происходить поэтапно. Это связано с проблемами безопасности, а также с ограничениями по пространству в здании и наличию необходимого оборудования. Ранее, 15 марта, стало известно о принудительных отпусках сотрудников «Голоса Америки». Такая мера была введена из-за указа президента США Дональда Трампа, предусматривающего сокращение функций ряда ведомств, в том числе агентства по глобальным медиа (USAGM). Также сообщалось, что сотрудникам радиостанции временно запретили доступ в государственные учреждения, включая Белый дом. * «Голос Америки» признан Минюстом РФ иноагентом
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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