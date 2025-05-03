Радио «Голос Америки»* возобновит свою работу после запрета от Трампа

Сотрудники радио «Голос Америки» (признано Министерством юстиции РФ иностранным агентом) смогут уже на следующей неделе приступить к работе. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на письмо Министерства юстиции США.
«Сотрудники „Голоса Америки“ могут официально вернуться к работе, согласно электронному сообщению Министерства юстиции», — отмечается в публикации издания. При этом возвращение работников будет происходить поэтапно. Это связано с проблемами безопасности, а также с ограничениями по пространству в здании и наличию необходимого оборудования.
Ранее, 15 марта, стало известно о принудительных отпусках сотрудников «Голоса Америки». Такая мера была введена из-за указа президента США Дональда Трампа, предусматривающего сокращение функций ряда ведомств, в том числе агентства по глобальным медиа (USAGM). Также сообщалось, что сотрудникам радиостанции временно запретили доступ в государственные учреждения, включая Белый дом.
* «Голос Америки» признан Минюстом РФ иноагентом
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.