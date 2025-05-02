В Курганской области за сутки ликвидировано 13 пожаров

За минувшие сутки в Курганской области произошло 13 пожаров. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.
«За минувшие сутки в Курганской области произошло 13 пожаров», — говорится в telegram-канале ведомства. В Кургане горела кухня в многоэтажке, в Кетовском округе — две бани, в Щучанском — жилой дом и постройки. Также потушены четыре ландшафтных пожара. Пострадавших нет. МЧС трижды выезжало на ДТП.
Ранее URA.RU сообщало, что вечером 2 мая в микрорайоне Заозерный сотрудники МЧС потушили пожар в многоквартирном доме. Загорелась кухонная мебель в доме №16, корпус 7. Сообщение о возгорании поступило в 19:37, а уже в 20:23 огонь на площади 5 квадратных метров был ликвидирован. В тушении участвовали 9 специалистов и 4 единицы техники.
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