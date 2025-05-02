02 мая 2025

В Курганской области за сутки ликвидировано 13 пожаров

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Курганской области за сутки ликвидировано 13 пожаров
В Курганской области за сутки ликвидировано 13 пожаров Фото:

За минувшие сутки в Курганской области произошло 13 пожаров. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

«За минувшие сутки в Курганской области произошло 13 пожаров», — говорится в telegram-канале ведомства. В Кургане горела кухня в многоэтажке, в Кетовском округе — две бани, в Щучанском — жилой дом и постройки. Также потушены четыре ландшафтных пожара. Пострадавших нет. МЧС трижды выезжало на ДТП.

Ранее URA.RU сообщало, что вечером 2 мая в микрорайоне Заозерный сотрудники МЧС потушили пожар в многоквартирном доме. Загорелась кухонная мебель в доме №16, корпус 7. Сообщение о возгорании поступило в 19:37, а уже в 20:23 огонь на площади 5 квадратных метров был ликвидирован. В тушении участвовали 9 специалистов и 4 единицы техники.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
За минувшие сутки в Курганской области произошло 13 пожаров. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России. «За минувшие сутки в Курганской области произошло 13 пожаров», — говорится в telegram-канале ведомства. В Кургане горела кухня в многоэтажке, в Кетовском округе — две бани, в Щучанском — жилой дом и постройки. Также потушены четыре ландшафтных пожара. Пострадавших нет. МЧС трижды выезжало на ДТП. Ранее URA.RU сообщало, что вечером 2 мая в микрорайоне Заозерный сотрудники МЧС потушили пожар в многоквартирном доме. Загорелась кухонная мебель в доме №16, корпус 7. Сообщение о возгорании поступило в 19:37, а уже в 20:23 огонь на площади 5 квадратных метров был ликвидирован. В тушении участвовали 9 специалистов и 4 единицы техники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...