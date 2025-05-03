Туроператор Fun&Sun рассказал URA.RU о ситуации с застрявшими россиянами в Египте

Российские туристы застряли в аэропорту Египта из-за проблем с рейсом
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Российские туристы застряли в аэропорту Египта на 20 часов из-за технических неполадок с самолетом
Российские туристы застряли в аэропорту Египта на 20 часов из-за технических неполадок с самолетом Фото:

Российские туристы из Казани, которые более 20 часов не могут вылететь из аэропорта Шарм-эль-Шейха (Египет), ожидая рейса авиакомпании AlMasria, отправляются домой. Об этом журналисту URA.RU рассказали представители туроператора Fun&Sun, который и организовывал перелет. Первый самолет уже вылетел и в ближайшее время ожидается отправка еще одного.

«О ситуации с застрявшим рейсом с туристами из Казани в курсе. По сообщениям от наших коллег отмечаем, что первый рейс уже вылетел с аэропорта. Второй готовится к отправке», — рассказали журналисту агентства в пресс-службе туроператора Fun&Sun. Представители компании также прокомментировали, будет ли осуществляться компенсация застрявшим туристам. О конкретных мерах рассказывать отказались, но подчеркнули, что вся дальнейшая поддержка туристам будет осуществляться в рамках законодательства. 

Ранее издание Readovka сообщало, что в Египте застряли российские туристы. Пассажиры должны были вылететь еще 20 часов назад, но из-за технических неполадок рейс не смог вылететь вовремя. Россияне все это время были вынуждены находиться в аэропорту. Спустя 10 часов с момента первоначального вылета туристам сообщили, что их рассадят на два других самолета.

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Российские туристы из Казани, которые более 20 часов не могут вылететь из аэропорта Шарм-эль-Шейха (Египет), ожидая рейса авиакомпании AlMasria, отправляются домой. Об этом журналисту URA.RU рассказали представители туроператора Fun&Sun, который и организовывал перелет. Первый самолет уже вылетел и в ближайшее время ожидается отправка еще одного. «О ситуации с застрявшим рейсом с туристами из Казани в курсе. По сообщениям от наших коллег отмечаем, что первый рейс уже вылетел с аэропорта. Второй готовится к отправке», — рассказали журналисту агентства в пресс-службе туроператора Fun&Sun. Представители компании также прокомментировали, будет ли осуществляться компенсация застрявшим туристам. О конкретных мерах рассказывать отказались, но подчеркнули, что вся дальнейшая поддержка туристам будет осуществляться в рамках законодательства.  Ранее издание Readovka сообщало, что в Египте застряли российские туристы. Пассажиры должны были вылететь еще 20 часов назад, но из-за технических неполадок рейс не смог вылететь вовремя. Россияне все это время были вынуждены находиться в аэропорту. Спустя 10 часов с момента первоначального вылета туристам сообщили, что их рассадят на два других самолета.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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