Врач раскрыл причину госпитализации Вучича в США

Причиной госпитализации Вучича в США стало резкое повышение давления
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Врач назвал причиной недомогания Вучича в США резкое повышение давления
Врач назвал причиной недомогания Вучича в США резкое повышение давления Фото:

Президент Сербии Александр Вучич был госпитализирован в Белграде после того, как почувствовал недомогание во время визита в США. Причиной ухудшения состояния главы государства стало резкое повышение кровяного давления, сообщил лечащий врач Вучича.

«Причиной недомогания Вучича в США стало резкое повышение кровяного давления...» — пишет РИА Новости со ссылкой на слова доктора. Отмечается, что после проведения необходимых медицинских обследований состояние сербского президента оценивается как стабильное и удовлетворительное.

Ранее президент Сербии Александр Вучич во время пребывания в США почувствовал ухудшение самочувствия и принял решение досрочно завершить визит. После консультации с врачами глава государства решил вернуться в Белград. В ходе поездки у Вучича была запланирована встреча с президентом Штатов Дональдом Трампом. Специальный представитель главы США по особым поручениям Ричард Гренелл пожелал сербскому лидеру скорейшего выздоровления.

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Президент Сербии Александр Вучич был госпитализирован в Белграде после того, как почувствовал недомогание во время визита в США. Причиной ухудшения состояния главы государства стало резкое повышение кровяного давления, сообщил лечащий врач Вучича. «Причиной недомогания Вучича в США стало резкое повышение кровяного давления...» — пишет РИА Новости со ссылкой на слова доктора. Отмечается, что после проведения необходимых медицинских обследований состояние сербского президента оценивается как стабильное и удовлетворительное. Ранее президент Сербии Александр Вучич во время пребывания в США почувствовал ухудшение самочувствия и принял решение досрочно завершить визит. После консультации с врачами глава государства решил вернуться в Белград. В ходе поездки у Вучича была запланирована встреча с президентом Штатов Дональдом Трампом. Специальный представитель главы США по особым поручениям Ричард Гренелл пожелал сербскому лидеру скорейшего выздоровления.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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