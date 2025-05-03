Врач раскрыл причину госпитализации Вучича в США

Президент Сербии Александр Вучич был госпитализирован в Белграде после того, как почувствовал недомогание во время визита в США. Причиной ухудшения состояния главы государства стало резкое повышение кровяного давления, сообщил лечащий врач Вучича.
«Причиной недомогания Вучича в США стало резкое повышение кровяного давления...» — пишет РИА Новости со ссылкой на слова доктора. Отмечается, что после проведения необходимых медицинских обследований состояние сербского президента оценивается как стабильное и удовлетворительное.
Ранее президент Сербии Александр Вучич во время пребывания в США почувствовал ухудшение самочувствия и принял решение досрочно завершить визит. После консультации с врачами глава государства решил вернуться в Белград. В ходе поездки у Вучича была запланирована встреча с президентом Штатов Дональдом Трампом. Специальный представитель главы США по особым поручениям Ричард Гренелл пожелал сербскому лидеру скорейшего выздоровления.
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