РЕН ТВ: в Геленджике погиб человек в результате обвала грунта

В Геленджике произошел обвал грунта, в результате которого погиб один человек. Об этом сообщают издания со ссылкой на собственный источник. Инцидент случился во время проведения строительно-монтажных работ.
«Один человек погиб, один выжил, еще двух ищут под завалами», — уточнил источник. Его слова передает РЕН ТВ. На месте происшествия продолжаются спасательные работы, в которых задействованы экстренные службы города.
По имеющейся информации, все пострадавшие являются уроженцами Киргизии. Сейчас специалисты продолжают разбор завалов и выясняют обстоятельства случившегося. Другие детали происшествия устанавливаются. По данным telegram-канала Mash, всего пострадали четыре человека. Официальной информации пока нет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.