РЕН ТВ: в Геленджике погиб человек в результате обвала грунта

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Человек погиб при обвале грунта в Геленджике
Человек погиб при обвале грунта в Геленджике Фото:

В Геленджике произошел обвал грунта, в результате которого погиб один человек. Об этом сообщают издания со ссылкой на собственный источник. Инцидент случился во время проведения строительно-монтажных работ.

«Один человек погиб, один выжил, еще двух ищут под завалами», — уточнил источник. Его слова передает РЕН ТВ. На месте происшествия продолжаются спасательные работы, в которых задействованы экстренные службы города.

По имеющейся информации, все пострадавшие являются уроженцами Киргизии. Сейчас специалисты продолжают разбор завалов и выясняют обстоятельства случившегося. Другие детали происшествия устанавливаются. По данным telegram-канала Mash, всего пострадали четыре человека. Официальной информации пока нет.

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В Геленджике произошел обвал грунта, в результате которого погиб один человек. Об этом сообщают издания со ссылкой на собственный источник. Инцидент случился во время проведения строительно-монтажных работ. «Один человек погиб, один выжил, еще двух ищут под завалами», — уточнил источник. Его слова передает РЕН ТВ. На месте происшествия продолжаются спасательные работы, в которых задействованы экстренные службы города. По имеющейся информации, все пострадавшие являются уроженцами Киргизии. Сейчас специалисты продолжают разбор завалов и выясняют обстоятельства случившегося. Другие детали происшествия устанавливаются. По данным telegram-канала Mash, всего пострадали четыре человека. Официальной информации пока нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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