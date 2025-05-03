США летом может ожидать масштабный блэкаут

США могут оказаться на грани масштабного блэкаута из-за серьезных проблем в сфере генерации электроэнергии. Об этом заявил глава МВД страны Даг Бургум. По его словам, американские энергетические сети испытывают высокую нагрузку и могут не выдержать ее уже в ближайшие месяцы.
«Мы видели, что произошло на этой неделе в Испании. Это может произойти в Америке уже этим летом», — предупредил Бургум в беседе с телеканалом Fox News. Он добавил, что страна сталкивается с огромными трудностями в обеспечении стабильной подачи электроэнергии, и обвинил в сложившейся ситуации предыдущее руководство США и бывшего американского главу Джо Байдена.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.