США летом может ожидать масштабный блэкаут

Глава МВД США Бургум сообщил о риске масштабного блэкаута в стране летом
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США могут столкнуться с масштабным блэкаутом этим летом
США могут столкнуться с масштабным блэкаутом этим летом Фото:

США могут оказаться на грани масштабного блэкаута из-за серьезных проблем в сфере генерации электроэнергии. Об этом заявил глава МВД страны Даг Бургум. По его словам, американские энергетические сети испытывают высокую нагрузку и могут не выдержать ее уже в ближайшие месяцы.

«Мы видели, что произошло на этой неделе в Испании. Это может произойти в Америке уже этим летом», — предупредил Бургум в беседе с телеканалом Fox News. Он добавил, что страна сталкивается с огромными трудностями в обеспечении стабильной подачи электроэнергии, и обвинил в сложившейся ситуации предыдущее руководство США и бывшего американского главу Джо Байдена.

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США могут оказаться на грани масштабного блэкаута из-за серьезных проблем в сфере генерации электроэнергии. Об этом заявил глава МВД страны Даг Бургум. По его словам, американские энергетические сети испытывают высокую нагрузку и могут не выдержать ее уже в ближайшие месяцы. «Мы видели, что произошло на этой неделе в Испании. Это может произойти в Америке уже этим летом», — предупредил Бургум в беседе с телеканалом Fox News. Он добавил, что страна сталкивается с огромными трудностями в обеспечении стабильной подачи электроэнергии, и обвинил в сложившейся ситуации предыдущее руководство США и бывшего американского главу Джо Байдена.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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