Суд арестовал жительницу Дагестана, готовившую теракт 9 мая

Советский районный суд Махачкалы арестовал россиянку, подозреваемую в подготовке террористического акта против здания силовых структур в Хасавюрте. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов республики Зарема Мамаева.
«Суд постановил избрать в отношении подозреваемой меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 1 июля», — отметил Мамаев в разговоре с ТАСС. По его словам, в суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения для подозреваемой, которая обвиняется в совершении теракта.
Ранее в Дагестане задержали 29-летнюю гражданку России, подозреваемую в подготовке теракта в интересах одной из террористических организаций. По данным следствия, женщина собиралась осуществить подрыв здания отдела полиции в Хасавюрте 9 мая. При задержании у нее обнаружили компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. В ходе обыска мобильного телефона подозреваемой была выявлена переписка в мессенджере Telegram с участником международной террористической организации, в которой обсуждались детали подготовки преступления.
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