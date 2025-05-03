Суд арестовал жительницу Дагестана, готовившую теракт 9 мая

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В Дагестане арестовали подозреваемую в подготовке теракта в Хасавюрте
В Дагестане арестовали подозреваемую в подготовке теракта в Хасавюрте Фото:

Советский районный суд Махачкалы арестовал россиянку, подозреваемую в подготовке террористического акта против здания силовых структур в Хасавюрте. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов республики Зарема Мамаева.

«Суд постановил избрать в отношении подозреваемой меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 1 июля», — отметил Мамаев в разговоре с ТАСС. По его словам, в суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения для подозреваемой, которая обвиняется в совершении теракта.

Ранее в Дагестане задержали 29-летнюю гражданку России, подозреваемую в подготовке теракта в интересах одной из террористических организаций. По данным следствия, женщина собиралась осуществить подрыв здания отдела полиции в Хасавюрте 9 мая. При задержании у нее обнаружили компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. В ходе обыска мобильного телефона подозреваемой была выявлена переписка в мессенджере Telegram с участником международной террористической организации, в которой обсуждались детали подготовки преступления.

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Советский районный суд Махачкалы арестовал россиянку, подозреваемую в подготовке террористического акта против здания силовых структур в Хасавюрте. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов республики Зарема Мамаева. «Суд постановил избрать в отношении подозреваемой меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 1 июля», — отметил Мамаев в разговоре с ТАСС. По его словам, в суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения для подозреваемой, которая обвиняется в совершении теракта. Ранее в Дагестане задержали 29-летнюю гражданку России, подозреваемую в подготовке теракта в интересах одной из террористических организаций. По данным следствия, женщина собиралась осуществить подрыв здания отдела полиции в Хасавюрте 9 мая. При задержании у нее обнаружили компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. В ходе обыска мобильного телефона подозреваемой была выявлена переписка в мессенджере Telegram с участником международной террористической организации, в которой обсуждались детали подготовки преступления.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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