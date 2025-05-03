В Дагестане арестован организатор прогулки по каньону, где погибла туристка

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Мужчина будет находиться под стражей до 2 июня
Мужчина будет находиться под стражей до 2 июня Фото:

Советский районный суд Махачкалы арестовал предпринимателя, который организовал прогулку на катере по Сулакскому каньону в Дагестане, в результате которой погибла туристка. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов республики.

«Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц, то есть по 2 июня», — написали в telegram-канале ведомства. В материалах дела отмечается, что предприниматель организовал катание на катере, наняв водителем мужчину, у которого не было прав судоводителя маломерного судна.

Расследование по факту гибели туристки продолжается, уточняются обстоятельства произошедшего и проверяется соблюдение требований безопасности при организации водных экскурсий. В настоящее время решается вопрос о предъявлении обвинения задержанному предпринимателю.

Ранее этот предприниматель, занимавшийся организацией прогулок на катере по Сулакскому каньону, был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов провели обыски по месту жительства и в офисе предпринимателя.

Днем 28 апреля в Сулакском каньоне произошло столкновение катера со скалой. На момент происшествия на борту находились восемь человек. По информации, предоставленной Министерством здравоохранения Республики Дагестан, в результате инцидента погибла жительница Ярославской области. Шестеро туристов получили ранения и были госпитализированы. Водитель катера задержан и помещен под домашний арест.

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Советский районный суд Махачкалы арестовал предпринимателя, который организовал прогулку на катере по Сулакскому каньону в Дагестане, в результате которой погибла туристка. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов республики. «Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц, то есть по 2 июня», — написали в telegram-канале ведомства. В материалах дела отмечается, что предприниматель организовал катание на катере, наняв водителем мужчину, у которого не было прав судоводителя маломерного судна. Расследование по факту гибели туристки продолжается, уточняются обстоятельства произошедшего и проверяется соблюдение требований безопасности при организации водных экскурсий. В настоящее время решается вопрос о предъявлении обвинения задержанному предпринимателю. Ранее этот предприниматель, занимавшийся организацией прогулок на катере по Сулакскому каньону, был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов провели обыски по месту жительства и в офисе предпринимателя. Днем 28 апреля в Сулакском каньоне произошло столкновение катера со скалой. На момент происшествия на борту находились восемь человек. По информации, предоставленной Министерством здравоохранения Республики Дагестан, в результате инцидента погибла жительница Ярославской области. Шестеро туристов получили ранения и были госпитализированы. Водитель катера задержан и помещен под домашний арест.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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