В Дагестане арестован организатор прогулки по каньону, где погибла туристка

Советский районный суд Махачкалы арестовал предпринимателя, который организовал прогулку на катере по Сулакскому каньону в Дагестане, в результате которой погибла туристка. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов республики.
«Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц, то есть по 2 июня», — написали в telegram-канале ведомства. В материалах дела отмечается, что предприниматель организовал катание на катере, наняв водителем мужчину, у которого не было прав судоводителя маломерного судна.
Расследование по факту гибели туристки продолжается, уточняются обстоятельства произошедшего и проверяется соблюдение требований безопасности при организации водных экскурсий. В настоящее время решается вопрос о предъявлении обвинения задержанному предпринимателю.
Ранее этот предприниматель, занимавшийся организацией прогулок на катере по Сулакскому каньону, был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов провели обыски по месту жительства и в офисе предпринимателя.
Днем 28 апреля в Сулакском каньоне произошло столкновение катера со скалой. На момент происшествия на борту находились восемь человек. По информации, предоставленной Министерством здравоохранения Республики Дагестан, в результате инцидента погибла жительница Ярославской области. Шестеро туристов получили ранения и были госпитализированы. Водитель катера задержан и помещен под домашний арест.
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