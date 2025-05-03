В Геленджике после обвала грунта возбуждено уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело по факту обрушения грунта на строительной площадке в Геленджике, в результате которого пострадали люди. Об этом сообщили Следственного управления СК России по Краснодарскому краю.
«... возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. По предварительным данным, сегодня ... на одной из строительных площадок в городе Геленджике произошел сход грунта и скальной породы. В результате происшествия есть пострадавшие», — написали в telegram-канале ведомства. На данный момент следователи проводят необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.
Ранее в мэрии Геленджика сообщили, что на улице Портовой произошел обвал каменно-скального грунта. В результате инцидента пострадали четыре человека: один из них с переломами и ушибами был госпитализирован в Центральную городскую больницу, его жизни ничего не угрожает. Еще трое человек продолжают находиться под завалами. По уточненной информации прокуратуры, работы на объекте выполняли сотрудники компании «Велестрой». По данным РЕН ТВ, один человек погиб.
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