Легендарный инвестор Уоррен Баффет уйдет на пенсию до конца года

Уоррен Баффет покинет пост главы Berkshire Hathaway до конца 2025 года
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Баффет планирует покинуть пост главы конгломерата
Баффет планирует покинуть пост главы конгломерата Фото:

Американский инвестор Уоррен Баффет объявил о планах уйти с поста генерального директора конгломерата Berkshire Hathaway до конца года. Соответствующее заявление он сделал на годовом общем собрании акционеров компании.

«Я думаю, что пришло время, когда [другой человек] должен стать главным исполнительным директором компании в конце года. Я хочу донести этот факт до руководителей заранее и дать им понять, что это моя рекомендация», — заявил Баффет во время собрания, передает WP. Он также подчеркнул, что останется рядом, чтобы оказывать поддержку.

На сегодня Уоррен Баффет занимает позиции генерального директора и председателя совета директоров Berkshire Hathaway. Грег Абель, которого он планирует видеть своим преемником, сейчас отвечает за все нестраховые бизнесы компании. Решение об уходе Баффета и передаче управления связано с его возрастом и желанием обеспечить преемственность руководства в одном из крупнейших инвестиционных конгломератов мира.

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Американский инвестор Уоррен Баффет объявил о планах уйти с поста генерального директора конгломерата Berkshire Hathaway до конца года. Соответствующее заявление он сделал на годовом общем собрании акционеров компании. «Я думаю, что пришло время, когда [другой человек] должен стать главным исполнительным директором компании в конце года. Я хочу донести этот факт до руководителей заранее и дать им понять, что это моя рекомендация», — заявил Баффет во время собрания, передает WP. Он также подчеркнул, что останется рядом, чтобы оказывать поддержку. На сегодня Уоррен Баффет занимает позиции генерального директора и председателя совета директоров Berkshire Hathaway. Грег Абель, которого он планирует видеть своим преемником, сейчас отвечает за все нестраховые бизнесы компании. Решение об уходе Баффета и передаче управления связано с его возрастом и желанием обеспечить преемственность руководства в одном из крупнейших инвестиционных конгломератов мира.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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