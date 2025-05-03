03 мая 2025
02 мая 2025

В Челябинской области продают легендарный авто, на котором ездил Анатолий Папанов. Скрин

В Магнитогорске выставлен на продажу ГАЗ М-20 «Победа» за 900 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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ГАЗ М-20 «Победа» выходил с конвейера до 1958 года
ГАЗ М-20 «Победа» выходил с конвейера до 1958 года Фото:

В Магнитогорске Челябинской области выставили на продажу редкий послевоенный автомобиль ГАЗ М-20 «Победа», выпущенный в 1954 году. Машина находится в хорошем состоянии и прошла капитальный ремонт. Легендарное транспортное средство, аналогичный экземпляр которого был в гараже советского актера Анатолия Папанова, владелец оценил в 900 тысяч рублей. Соответствующая информация появилась на интернет-площадке объявлений. 

«Гаражное хранение, своевременное техническое обслуживание и капремонт. Полностью в исправном состоянии. Пробег 250 тысяч километров. Подробности по телефону», — уточняется на сайте «Авито».

Также автор объявления сообщил, что у машины по документам было два владельца. Первый советский послевоенный автомобиль ГАЗ М-20 «Победа» оснащен бензиновым двигателем объемом 2,5 литра мощностью 75 лошадиных сил и механической коробкой передач. Привод задний, кузов — пятидверный хетчбек. 

Как сообщало URA.RU ранее, в Челябинске выставили на продажу автомобиль ГАЗ-21 «Волга» 1958 года выпуска за 450 тысяч рублей. Такая же, более позднего года выпуска, согласно декларации о доходах и имуществе, принадлежит президенту РФ Владимиру Путину.

Автомобиль был выпущен на Горьковском автомобильном заводе более 70 лет назад
Автомобиль был выпущен на Горьковском автомобильном заводе более 70 лет назад
Фото:

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В Магнитогорске Челябинской области выставили на продажу редкий послевоенный автомобиль ГАЗ М-20 «Победа», выпущенный в 1954 году. Машина находится в хорошем состоянии и прошла капитальный ремонт. Легендарное транспортное средство, аналогичный экземпляр которого был в гараже советского актера Анатолия Папанова, владелец оценил в 900 тысяч рублей. Соответствующая информация появилась на интернет-площадке объявлений.  «Гаражное хранение, своевременное техническое обслуживание и капремонт. Полностью в исправном состоянии. Пробег 250 тысяч километров. Подробности по телефону», — уточняется на сайте «Авито». Также автор объявления сообщил, что у машины по документам было два владельца. Первый советский послевоенный автомобиль ГАЗ М-20 «Победа» оснащен бензиновым двигателем объемом 2,5 литра мощностью 75 лошадиных сил и механической коробкой передач. Привод задний, кузов — пятидверный хетчбек.  Как сообщало URA.RU ранее, в Челябинске выставили на продажу автомобиль ГАЗ-21 «Волга» 1958 года выпуска за 450 тысяч рублей. Такая же, более позднего года выпуска, согласно декларации о доходах и имуществе, принадлежит президенту РФ Владимиру Путину.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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