В Магнитогорске Челябинской области выставили на продажу редкий послевоенный автомобиль ГАЗ М-20 «Победа», выпущенный в 1954 году. Машина находится в хорошем состоянии и прошла капитальный ремонт. Легендарное транспортное средство, аналогичный экземпляр которого был в гараже советского актера Анатолия Папанова, владелец оценил в 900 тысяч рублей. Соответствующая информация появилась на интернет-площадке объявлений.
«Гаражное хранение, своевременное техническое обслуживание и капремонт. Полностью в исправном состоянии. Пробег 250 тысяч километров. Подробности по телефону», — уточняется на сайте «Авито».
Также автор объявления сообщил, что у машины по документам было два владельца. Первый советский послевоенный автомобиль ГАЗ М-20 «Победа» оснащен бензиновым двигателем объемом 2,5 литра мощностью 75 лошадиных сил и механической коробкой передач. Привод задний, кузов — пятидверный хетчбек.
Как сообщало URA.RU ранее, в Челябинске выставили на продажу автомобиль ГАЗ-21 «Волга» 1958 года выпуска за 450 тысяч рублей. Такая же, более позднего года выпуска, согласно декларации о доходах и имуществе, принадлежит президенту РФ Владимиру Путину.
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