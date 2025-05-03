Зеленского раскритиковали в Раде из-за шантажа по сделке с США

Требование главы Украины Владимира Зеленского к США лишить виз украинских депутатов, которые не поддержали сделку по минералам, можно рассматривать как политический шантаж. Об этом заявила депутат Верховной рады Ирина Геращенко в своих соцсетях.
«Зеленский призвал США лишить виз депутатов, которые не проголосуют за соглашение о минералах... Эти заявления надо расценивать как политические угрозы законодательному органу власти, который надо не шантажировать, а с которым надо коммуницировать», — написала Геращенко.
Также она обвинила Зеленского в незнании Конституции Украины. По 80-й статье, депутаты не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в Верховной Раде, кроме случаев оскорбления или клеветы.
США и Украина 1 мая подписали сделку о минеральных ресурсах. В нее входят алюминий, графит, нефть и природный газ, которые находятся на Украине. Путь Киева к подписанию договора был долгим. Президент США Дональд Трамп упорно добивался соглашения, которое бы позволило Америке компенсировать расходы на военную помощь Украине. Сделка вызвала бурную реакцию мировой общественности: одни уверены, что соглашение поможет Киеву, другие считают, что таким образом Зеленский загнал страну в рабство.
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