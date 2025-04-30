30 апреля 2025

Украина и США подписали сделку по полезным ископаемым

© Служба новостей «URA.RU»
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Украина подписала экономическую сделку с США
Украина подписала экономическую сделку с США Фото:

Киев и Вашингтон заключили сделку по полезным ископаемым на Украине. Об этом сообщает Bloomberg.

«США и Украина достигли соглашения о доступе к природным ресурсам Украины. Сделка предоставит США привилегированный доступ к новым инвестиционным проектам по разработке природных ресурсов Украины, включая алюминий, графит, нефть и природный газ», — говорится в публикации агентства.

Зимой 2025 года Вашингтон и Киев уже пытались заключить сделку по редким минералам, включая литий и титан. Однако встреча, на которой должно было произойти подписание договоренности закончилась скандалом.

В конце марта глава Украины Владимир Зеленский отказался подписывать соглашение о разработке металлов. Президент США Дональд Трамп пригрозил Киеву серьезными последствиями.

Позже Зеленский сообщил, что Киев и Вашингтон достигли договоренности о подписании меморандума по вопросам добычи и использования минеральных ресурсов. По его словам, этому предшествовало исключение Соединенными Штатами из документа положений, которые не соответствовали требованиям украинской стороны.

В конце апреля, 30 числа, стало известно, что Украина выразила готовность заключить соглашение с Штатами в сфере добычи полезных ископаемых. По данным Bloomberg , подписание документа должно состояться на днях.

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Киев и Вашингтон заключили сделку по полезным ископаемым на Украине. Об этом сообщает Bloomberg. «США и Украина достигли соглашения о доступе к природным ресурсам Украины. Сделка предоставит США привилегированный доступ к новым инвестиционным проектам по разработке природных ресурсов Украины, включая алюминий, графит, нефть и природный газ», — говорится в публикации агентства. Зимой 2025 года Вашингтон и Киев уже пытались заключить сделку по редким минералам, включая литий и титан. Однако встреча, на которой должно было произойти подписание договоренности закончилась скандалом. В конце марта глава Украины Владимир Зеленский отказался подписывать соглашение о разработке металлов. Президент США Дональд Трамп пригрозил Киеву серьезными последствиями. Позже Зеленский сообщил, что Киев и Вашингтон достигли договоренности о подписании меморандума по вопросам добычи и использования минеральных ресурсов. По его словам, этому предшествовало исключение Соединенными Штатами из документа положений, которые не соответствовали требованиям украинской стороны. В конце апреля, 30 числа, стало известно, что Украина выразила готовность заключить соглашение с Штатами в сфере добычи полезных ископаемых. По данным Bloomberg , подписание документа должно состояться на днях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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