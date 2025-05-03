03 мая 2025

Посла РФ вызвали в МИД Узбекистана из-за нарушений прав мигрантов

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На встрече с послом обсуждалась проблема соблюдения прав мигрантов
На встрече с послом обсуждалась проблема соблюдения прав мигрантов Фото:

В министерство иностранных дел Узбекистана вызвали посла России, чтобы обсудить якобы нарушение прав узбекских граждан в РФ. Об этом сообщили в МИД Республики.

«В ходе переговоров узбекская сторона акцентировала внимание российского посла Олега Мальгинова на сообщения о нарушениях прав и случаях жесткого обращения с трудовыми мигрантами из Узбекистана в РФ», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД Узбекистана. В связи с этим узбекская сторона высказала обеспокоенность послу России. 

Ранее глава узбекской диаспоры в Москве Бахром Исмаилов заявил, что мигранты из Узбекистана чаще всего жалуются на задержку выдачи трудовых патентов в России. Он добавил, что жители Средней Азии едут в РФ на заработки, поскольку другой альтернативы для них нет.

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В министерство иностранных дел Узбекистана вызвали посла России, чтобы обсудить якобы нарушение прав узбекских граждан в РФ. Об этом сообщили в МИД Республики. «В ходе переговоров узбекская сторона акцентировала внимание российского посла Олега Мальгинова на сообщения о нарушениях прав и случаях жесткого обращения с трудовыми мигрантами из Узбекистана в РФ», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД Узбекистана. В связи с этим узбекская сторона высказала обеспокоенность послу России.  Ранее глава узбекской диаспоры в Москве Бахром Исмаилов заявил, что мигранты из Узбекистана чаще всего жалуются на задержку выдачи трудовых патентов в России. Он добавил, что жители Средней Азии едут в РФ на заработки, поскольку другой альтернативы для них нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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