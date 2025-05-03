03 мая 2025
02 мая 2025

Пермь преобразилась к 80-летию Победы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Улицы Перми украшает символика Дня Победы
Улицы Перми украшает символика Дня Победы Фото:
новость из сюжета
Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы

В Перми завершается праздничное оформление к 80-летию Победы — улицы украшают флаги, инсталляции и символика Дня Победы. Мэр краевой столицы Эдуард Соснин поделился фотографиями праздничного оформления в своем telegram-канале и пригласил жителей и гостей города пройти по специальному «Маршруту Победы».

«В преддверии празднования 9 мая Пермь украсили тематическими инсталляциями, флагами и символикой Дня Победы. Приглашаю пермяков и гостей города пройти по „Маршруту Победы“, — написал Соснин. 

Проект объединяет 12 исторических зданий и предприятий города, которые сыграли важную роль в годы Великой Отечественной войны. На каждом объекте установлены таблички с QR-кодами, позволяющими узнать о вкладе Перми в общую Победу. Среди точек маршрута — заводы, выпускавшие боеприпасы, и госпитали, где спасали раненых бойцов. 

URA.RU уже сообщало о принятом решении — провести шествие «Бессмертного полка» по всему краю в очном формате. День Победы в этом году в краевой столице завершится 10-минутным салютом.

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В Перми завершается праздничное оформление к 80-летию Победы — улицы украшают флаги, инсталляции и символика Дня Победы. Мэр краевой столицы Эдуард Соснин поделился фотографиями праздничного оформления в своем telegram-канале и пригласил жителей и гостей города пройти по специальному «Маршруту Победы». «В преддверии празднования 9 мая Пермь украсили тематическими инсталляциями, флагами и символикой Дня Победы. Приглашаю пермяков и гостей города пройти по „Маршруту Победы“, — написал Соснин.  Проект объединяет 12 исторических зданий и предприятий города, которые сыграли важную роль в годы Великой Отечественной войны. На каждом объекте установлены таблички с QR-кодами, позволяющими узнать о вкладе Перми в общую Победу. Среди точек маршрута — заводы, выпускавшие боеприпасы, и госпитали, где спасали раненых бойцов.  URA.RU уже сообщало о принятом решении — провести шествие «Бессмертного полка» по всему краю в очном формате. День Победы в этом году в краевой столице завершится 10-минутным салютом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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