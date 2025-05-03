В Перми завершается праздничное оформление к 80-летию Победы — улицы украшают флаги, инсталляции и символика Дня Победы. Мэр краевой столицы Эдуард Соснин поделился фотографиями праздничного оформления в своем telegram-канале и пригласил жителей и гостей города пройти по специальному «Маршруту Победы».
«В преддверии празднования 9 мая Пермь украсили тематическими инсталляциями, флагами и символикой Дня Победы. Приглашаю пермяков и гостей города пройти по „Маршруту Победы“, — написал Соснин.
Проект объединяет 12 исторических зданий и предприятий города, которые сыграли важную роль в годы Великой Отечественной войны. На каждом объекте установлены таблички с QR-кодами, позволяющими узнать о вкладе Перми в общую Победу. Среди точек маршрута — заводы, выпускавшие боеприпасы, и госпитали, где спасали раненых бойцов.
URA.RU уже сообщало о принятом решении — провести шествие «Бессмертного полка» по всему краю в очном формате. День Победы в этом году в краевой столице завершится 10-минутным салютом.
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