03 мая 2025
02 мая 2025

Тюменскому поселению грозит затопление из-за паводка. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Вода уже подобралась к земляному валу
Вода уже подобралась к земляному валу Фото:
новость из сюжета
Паводок в Тюменской области-2025

В деревне Бутырки (Ишимский район Тюменской области) вода подошла к защитному валу. Сейчас в поселение направлены дополнительные силы, чтобы укрепить наиболее уязвимые участки, сообщил глава Ишимского района Сергей Ломовцев.

«Ситуация остается напряженной. Уровень воды в реке Ишим продолжает подниматься. Вода подошла к защитному валу. Особое внимание уделяется укреплению наиболее уязвимых участков вала, для чего в деревню Бутырки были направлены дополнительные силы», — написал Ломовцев в своем telegram-канале.

Он добавил, что надеется на стабилизацию ситуации, однако бдительность и готовность к развитию любого сценария остаются в приоритете. Глава также опубликовал видео, где показано состояние земляного вала и уровня воды.

Ранее URA.RU писало, что в деревне Симонова (Тюменская область) паводковыми водами оказались затоплены четыре участка с домами. Это первые пострадавшие территории жителей.

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В деревне Бутырки (Ишимский район Тюменской области) вода подошла к защитному валу. Сейчас в поселение направлены дополнительные силы, чтобы укрепить наиболее уязвимые участки, сообщил глава Ишимского района Сергей Ломовцев. «Ситуация остается напряженной. Уровень воды в реке Ишим продолжает подниматься. Вода подошла к защитному валу. Особое внимание уделяется укреплению наиболее уязвимых участков вала, для чего в деревню Бутырки были направлены дополнительные силы», — написал Ломовцев в своем telegram-канале. Он добавил, что надеется на стабилизацию ситуации, однако бдительность и готовность к развитию любого сценария остаются в приоритете. Глава также опубликовал видео, где показано состояние земляного вала и уровня воды. Ранее URA.RU писало, что в деревне Симонова (Тюменская область) паводковыми водами оказались затоплены четыре участка с домами. Это первые пострадавшие территории жителей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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