В деревне Бутырки (Ишимский район Тюменской области) вода подошла к защитному валу. Сейчас в поселение направлены дополнительные силы, чтобы укрепить наиболее уязвимые участки, сообщил глава Ишимского района Сергей Ломовцев.
«Ситуация остается напряженной. Уровень воды в реке Ишим продолжает подниматься. Вода подошла к защитному валу. Особое внимание уделяется укреплению наиболее уязвимых участков вала, для чего в деревню Бутырки были направлены дополнительные силы», — написал Ломовцев в своем telegram-канале.
Он добавил, что надеется на стабилизацию ситуации, однако бдительность и готовность к развитию любого сценария остаются в приоритете. Глава также опубликовал видео, где показано состояние земляного вала и уровня воды.
Ранее URA.RU писало, что в деревне Симонова (Тюменская область) паводковыми водами оказались затоплены четыре участка с домами. Это первые пострадавшие территории жителей.
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