02 мая 2025

В Ишимском районе затоплены первые частные дома. Видео

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В деревне Симоново затопило четыре участка с домами
В деревне Симоново затопило четыре участка с домами Фото:
новость из сюжета
Паводок в Тюменской области-2025

В деревне Симонова (Тюменская область) паводковыми водами оказались затоплены четыре участка с домами. Глава Ишимского района Сергей Ломовцев в соцсети сообщил, что это первые пострадавшие территории жителей.

«Вода продолжает подниматься. В районе первые подтопленные территории зафиксированы в деревне Симонова — вода зашла на четыре участка с домами», — сообщил Ломовцев в своем telegram-канале.

Он отметил, что постоянно проживающих граждан в затопленных домах нет. Они используются жителями города в летний период.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор сообщал, что в Ишимском районе в зоне возможного подтопления находятся 19 населенных пунктов, и для их защиты были построены дополнительные защитные валы и насыпи. Дамбы находятся под круглосуточным контролем, однако ожидается дальнейший подъем воды в ближайшие дни. На утро 3 мая уровень воды в Ишиме превысил критическую отметку на 22 см.

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В деревне Симонова (Тюменская область) паводковыми водами оказались затоплены четыре участка с домами. Глава Ишимского района Сергей Ломовцев в соцсети сообщил, что это первые пострадавшие территории жителей. «Вода продолжает подниматься. В районе первые подтопленные территории зафиксированы в деревне Симонова — вода зашла на четыре участка с домами», — сообщил Ломовцев в своем telegram-канале. Он отметил, что постоянно проживающих граждан в затопленных домах нет. Они используются жителями города в летний период. Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор сообщал, что в Ишимском районе в зоне возможного подтопления находятся 19 населенных пунктов, и для их защиты были построены дополнительные защитные валы и насыпи. Дамбы находятся под круглосуточным контролем, однако ожидается дальнейший подъем воды в ближайшие дни. На утро 3 мая уровень воды в Ишиме превысил критическую отметку на 22 см.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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