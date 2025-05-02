В деревне Симонова (Тюменская область) паводковыми водами оказались затоплены четыре участка с домами. Глава Ишимского района Сергей Ломовцев в соцсети сообщил, что это первые пострадавшие территории жителей.
«Вода продолжает подниматься. В районе первые подтопленные территории зафиксированы в деревне Симонова — вода зашла на четыре участка с домами», — сообщил Ломовцев в своем telegram-канале.
Он отметил, что постоянно проживающих граждан в затопленных домах нет. Они используются жителями города в летний период.
Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор сообщал, что в Ишимском районе в зоне возможного подтопления находятся 19 населенных пунктов, и для их защиты были построены дополнительные защитные валы и насыпи. Дамбы находятся под круглосуточным контролем, однако ожидается дальнейший подъем воды в ближайшие дни. На утро 3 мая уровень воды в Ишиме превысил критическую отметку на 22 см.
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