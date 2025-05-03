03 мая 2025

Shot: над Ростовской областью прогремели пять взрывов

© Служба новостей «URA.RU»
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Системы ПВО отразили атаку
Системы ПВО отразили атаку Фото:

В небе над городом Каменск-Шахтинский Ростовской области прогремело не менее пяти взрывов. Сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев происшествия.

«В небе мелькают вспышки и слышны взрывы. Система ПВО работает по воздушным целям. Местные жители утверждают, что был слышен звук мотора в небе», — говорится в сообщении.

На всей территории Ростовской области введен режим повышенной угрозы, связанной с БПЛА. Жителям рекомендуется воздержаться от нахождения на открытых пространствах и перейти в помещения.

Как сообщало URA.RU ранее, на территории поселка Целина в Ростовской области ввели режим ЧС. Там зафиксировано падение обломков беспилотного летательного аппарата, в результате чего произошло возгорание двух жилых строений.

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В небе над городом Каменск-Шахтинский Ростовской области прогремело не менее пяти взрывов. Сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев происшествия. «В небе мелькают вспышки и слышны взрывы. Система ПВО работает по воздушным целям. Местные жители утверждают, что был слышен звук мотора в небе», — говорится в сообщении. На всей территории Ростовской области введен режим повышенной угрозы, связанной с БПЛА. Жителям рекомендуется воздержаться от нахождения на открытых пространствах и перейти в помещения. Как сообщало URA.RU ранее, на территории поселка Целина в Ростовской области ввели режим ЧС. Там зафиксировано падение обломков беспилотного летательного аппарата, в результате чего произошло возгорание двух жилых строений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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