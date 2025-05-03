03 мая 2025

В Госдуме хотят упростить присвоение «Ветерана труда» для части россиян

© Служба новостей «URA.RU»
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В Госдуме хотят упростить процедуру присвоения звания
В Госдуме хотят упростить процедуру присвоения звания Фото:

В России предложили упростить процедуру присвоения звания «Ветеран труда» тем, кто работает в оборонке. Об этом говорится в обращении, которое направила руководитель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова министру труда Антону Котякову.

«Представляется необходимым рассмотреть вопрос об упрощении порядка присвоения категории „Ветеран труда“ для специалистов оборонно-промышленного комплекса. Освободить их от требования наличия ведомственных наград и снизить необходимый стаж до 20 лет для мужчин и 15 лет для женщин», — передает РИА Новости со ссылкой на обращение главы комитета ГД.

Ранее сообщалось, что ветераны труда имеют право на предоставление жилья, компенсацию расходов на жилищно-коммунальные услуги, протезно-ортопедическую и медицинскую помощь. Им также положены специальные выплаты.

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В России предложили упростить процедуру присвоения звания «Ветеран труда» тем, кто работает в оборонке. Об этом говорится в обращении, которое направила руководитель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова министру труда Антону Котякову. «Представляется необходимым рассмотреть вопрос об упрощении порядка присвоения категории „Ветеран труда“ для специалистов оборонно-промышленного комплекса. Освободить их от требования наличия ведомственных наград и снизить необходимый стаж до 20 лет для мужчин и 15 лет для женщин», — передает РИА Новости со ссылкой на обращение главы комитета ГД. Ранее сообщалось, что ветераны труда имеют право на предоставление жилья, компенсацию расходов на жилищно-коммунальные услуги, протезно-ортопедическую и медицинскую помощь. Им также положены специальные выплаты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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