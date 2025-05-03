Президент Кубы отправляется в Россию на празднование юбилея Победы

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес вылетает в Россию на празднование 9 Мая. Он назвал большой честью участие в праздновании 80-летия Победы на Красной площади в Москве. Об этом он сообщил в своей публикации в социальной сети X.
«Через несколько часов мы окажемся в дорогой России, чтобы принять участие в торжествах по случаю 80-й годовщины Победы над фашизмом и 65-летия установления отношений между нашими странами», — отметил президент Кубы.
В своем сообщении Диас-Канель подчеркнул важность российско-кубинских отношений и значимость совместного участия в памятных мероприятиях. По его словам, визит кубинской делегации символизирует дружбу и солидарность между народами двух стран, а также подтверждает неизменную поддержку России со стороны Кубы на международной арене.
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