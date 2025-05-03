03 мая 2025

Президент Кубы отправляется в Россию на празднование юбилея Победы

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На парад Победы приедут представители разных стран
На парад Победы приедут представители разных стран Фото:
новость из сюжета
Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес вылетает в Россию на празднование 9 Мая. Он назвал большой честью участие в праздновании 80-летия Победы на Красной площади в Москве. Об этом он сообщил в своей публикации в социальной сети X.

«Через несколько часов мы окажемся в дорогой России, чтобы принять участие в торжествах по случаю 80-й годовщины Победы над фашизмом и 65-летия установления отношений между нашими странами», — отметил президент Кубы.

В своем сообщении Диас-Канель подчеркнул важность российско-кубинских отношений и значимость совместного участия в памятных мероприятиях. По его словам, визит кубинской делегации символизирует дружбу и солидарность между народами двух стран, а также подтверждает неизменную поддержку России со стороны Кубы на международной арене.

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Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес вылетает в Россию на празднование 9 Мая. Он назвал большой честью участие в праздновании 80-летия Победы на Красной площади в Москве. Об этом он сообщил в своей публикации в социальной сети X. «Через несколько часов мы окажемся в дорогой России, чтобы принять участие в торжествах по случаю 80-й годовщины Победы над фашизмом и 65-летия установления отношений между нашими странами», — отметил президент Кубы. В своем сообщении Диас-Канель подчеркнул важность российско-кубинских отношений и значимость совместного участия в памятных мероприятиях. По его словам, визит кубинской делегации символизирует дружбу и солидарность между народами двух стран, а также подтверждает неизменную поддержку России со стороны Кубы на международной арене.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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